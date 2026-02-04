Asesino del ex primer ministro japonés Abe apela sentencia a cadena perpetua, según medios

El hombre condenado por asesinar a tiros al ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022 apeló su sentencia a cadena perpetua, informaron medios este miércoles.

Tetsuya Yamagami, de 45 años, fue declarado culpable hace dos semanas en el Tribunal del Distrito de Nara y condenado a prisión perpetua por utilizar un arma de fabricación casera para asesinar a Abe durante un acto de campaña al aire libre.

Los principales medios de comunicación japoneses, entre ellos Kyodo News, Mainichi Shimbun, Jiji Press y la cadena regional MBS, informaron que los abogados de Yamagami presentaron el recurso el miércoles.

No fue posible contactar de inmediato a sus abogados defensores para confirmar la noticia.

El asesinato de Abe obligó a un país con poca experiencia en violencia armada a reflexionar y desencadenó un escrutinio de los supuestos vínculos entre destacados legisladores conservadores y una secta secreta, la Iglesia de la Unificación.

El caso de Yamagami suscitó cierta simpatía entre la opinión pública, ya que su equipo de defensa argumentó que el ataque fue provocado por varias donaciones que su madre hizo a la Iglesia y que llevaron a su familia a la quiebra.

Abe había hablado en eventos organizados por algunos de los grupos de la secta, que apoyó a su Partido Liberal Democrático en las elecciones.