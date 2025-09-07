Asesor de Casa Blanca Hassett dice que la Fed debe ser totalmente independiente de Trump

WASHINGTON, 7 sep (Reuters) - Un asesor de alto rango del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está en su lista para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, dijo el domingo que el banco central debe ser "totalmente independiente de la influencia política", incluso del republicano.

"Yo diría al 100% que la política monetaria de la Reserva Federal tiene que ser totalmente independiente de la influencia política, incluso del presidente Trump", dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, al programa "Face the Nation" de CBS News.

"El hecho es que hemos observado países que han permitido que los líderes se hagan cargo de los bancos centrales, y lo que tiende a suceder es que es una receta para la inflación y la miseria para los consumidores".

Las reiteradas exigencias de Trump de que la Fed baje las tasas de inmediato y las reprimendas al jefe de la entidad, Jerome Powell, por su gestión de la política monetaria, han avivado las dudas sobre la capacidad del banco central para fijar la política de tasas sin tener en cuenta los deseos de los políticos.

También lo ha hecho el intento de Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, que ha interpuesto una demanda para impugnar la medida.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo de 2026. La lista de candidatos de Trump para sucederle incluye a Hassett, al ex gobernador de la Fed Kevin Warsh y al actual gobernador de la Fed Christopher Waller.

"No tengo un plan para reformar la Reserva Federal en este momento. Estoy contento de hacer mi trabajo", dijo Hassett.

Hassett respaldó el viernes el llamamiento del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a renovar el escrutinio de la Reserva Federal, incluido su poder para fijar las tasas, y dijo que estaría dispuesto a para poner en práctica la visión esbozada por el secretario del Tesoro. No quiso dar más detalles. (Reporte de Jasper Ward en Washington; Editado en español por Javier Leira)