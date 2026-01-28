Asesor de Jamenei afirma que cualquier acción militar de EE. UU. tendrá respuesta

28 ene (Reuters) - Ali Shamkhani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó el miércoles en un post en X que cualquier acción militar por parte de Estados Unidos llevará a Irán a atacar a Estados Unidos, Israel y a quienes lo apoyen

Sus comentarios se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara el miércoles a Irán a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo sobre armas nucleares o el próximo ataque estadounidense sería mucho peor. (Reporte de Menna Alaa El-Din y Yomna Ehab; edición de Toby Chopra. Editado en español por Natalia Ramos)