Asesor de la Casa Blanca Hassett aplaude datos de inflación inferiores a lo previsto

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, acogió con satisfacción el informe del índice de precios al consumo del jueves, afirmando que la economía estadounidense está mostrando un crecimiento sólido y una menor inflación.

"No estoy diciendo que vayamos a declarar la victoria todavía sobre el problema de los precios, pero éste es un informe del IPC asombrosamente bueno", sostuvo el funcionario en una entrevista con Fox Business Network.

Hassett dijo que los salarios están creciendo más rápido que los precios, que los contribuyentes estadounidenses verían grandes devoluciones de impuestos el próximo año y que el gobierno ayudaría a bajar las tasas hipotecarias.

"Hay mucho margen para que la Fed recorte las tasas", remarcó.

Hassett, el favorito para sustituir a Jerome Powell como próximo presidente de la Reserva Federal, también dijo que el banco central estadounidense debería ser más transparente en el futuro.

"Creo que la Fed necesita ser 100% más transparente de lo que ha sido (...) quienquiera que esté en la Fed necesita, simplemente, poner todas sus cartas sobre la mesa para que podamos entender lo que realmente está pasando en esa institución".

En un discurso a la nación en horario de máxima audiencia el miércoles, el presidente Donald Trump prometió que las condiciones económicas mejorarían en el próximo año, citando sus políticas fiscales, aranceles y planes para reemplazar a Powell.

Se espera que Trump anuncie su elección para suceder a Powell a principios del próximo año.