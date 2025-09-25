Asesor de la Casa Blanca Hassett cita enormes progresos en conversaciones comerciales con China

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el jueves que Estados Unidos ha hecho enormes progresos en las conversaciones comerciales con China en los últimos meses, pero que aún queda mucho trabajo por hacer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, están discutiendo varios asuntos, como las compras chinas de petróleo ruso, dijo Hassett en una entrevista con Fox Business Network. Washington ha señalado a China e India como contribuyentes a la guerra de Rusia en Ucrania debido a sus compras de crudo a Moscú.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablan con sus homólogos prácticamente a diario. "Creo que, en comparación con hace unos meses, hemos avanzado muchísimo", señaló Hassett.

Asimismo, indicó que hay muchos asuntos sobre la mesa en las negociaciones comerciales, añadiendo que "nos preocupa mucho el hecho de que China haya dejado de comprar nuestros productos agrícolas".

"Estamos en una negociación productiva y esperamos hacer muchos progresos de aquí a, digamos, el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre)", comentó en el programa "Mornings with Maria". (Reporte de Maiya Keidan y Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)