Asesor de la Casa Blanca Kevin Hassett resta importancia a la investigación a Powell de la Fed

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) -

El asesor de la Casa Blanca, Kevin Hassett, restó importancia el viernes a la investigación criminal federal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que espera que "no haya nada que ver".

Hassett, director del Consejo Económico Nacional y que es candidato para reemplazar a Powell, dijo en una entrevista con Fox Business Network que le hubiera gustado más transparencia de la Fed sobre los sobrecostos de las renovaciones de edificios.

"En resumen, supongo —ya saben, Jay es una buena persona— que no hay nada que ver aquí, que los sobrecostos están relacionados con cosas como el amianto, como él dice. Pero me hubiera gustado que hubieran sido más transparentes", comentó.

El Gobierno del presidente Donald Trump abrió recientemente una investigación penal contra Powell por sobrecostos en un proyecto de US$ 2.500 millones para renovar dos edificios históricos en su complejo de oficinas centrales.

Powell, quien reveló la investigación el domingo, niega haber actuado mal y dijo que es un pretexto para presionarlo por no satisfacer las exigencias de Trump de reducir de forma drástica las tasas de interés.

La investigación provocó críticas de funcionarios económicos extranjeros, inversores y exfuncionarios estadounidenses de ambos partidos políticos, así como de legisladores del propio Partido Republicano de Trump, por politizar la formulación de políticas sensibles.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo. Trump aún no ha anunciado un reemplazo.

Hassett intentó minimizar la investigación criminal federal como una "simple solicitud de información", indicando que "estoy seguro de que la información estará disponible en breve y luego las cosas avanzarán".

(Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu; editado en español por Javir López de Lérida)