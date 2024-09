asesor de lula dice orden de detención contra venezolano gonzález es "muy preocupante"

(Actualiza con detalles, citas)

BRASILIA, 3 sep (Reuters) - Celso Amorim, el principal asesor diplomático de Brasil, dijo a Reuters el martes que la orden de detención contra el líder opositor venezolano Edmundo González era "muy preocupante" y "algo que no se debe hacer".

Amorim dijo en una entrevista con Reuters que es innegable que el autoritarismo está aumentando en Venezuela, pero insistió en la esperanza de Brasil de que haya una solución a la crisis política en el país vecino.

"No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario, tenemos noticias de varias detenciones. El propio Gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo", sostuvo.

Amorim añadió que una detención de González podría calificarse de detención política, ya que es un candidato presidencial en unas elecciones que aún no se han resuelto.

"La situación de las elecciones en Venezuela no está resuelta, no vemos la victoria de un lado o del otro. Sería una prisión política, y no aceptamos presos políticos".

Según Amorim, el Gobierno brasileño sigue intentando mantenerse abierto a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis venezolana.

"Algunos dicen que puede ser una ingenuidad, tal vez lo sea, pero todavía esperamos una solución negociada para Venezuela", dijo, y agregó que "no queremos salvar a (el presidente Nicolás) Maduro, queremos salvar a Venezuela". (Reporte de Lisandra Paraguassu; Escrito por Luana María Benedito; Edición en español de Natalia Ramos y Javier Leira)

