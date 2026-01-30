Asesor de Trump, Hassett, dice a CNBC que Warsh es un buen candidato para dirigir el banco central

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el viernes que no estaba molesto por no haber sido seleccionado como candidato para la presidencia de la Reserva Federal, y agregó que el banco central había cometido un error al no recortar las tasas de interés esta semana.

Cuando se le preguntó si la Fed había cometido un error al mantener el miércoles el rango de tasas de interés a un día entre el 3,5% y el 3,75%, Hassett respondió a CNBC: "Sí, creo que sí".

Agregó: "Creo que el presidente Trump ha tomado una gran decisión" al elegir al exgobernador de la Fed Kevin Warsh como próximo líder de la institución". (Reporte de Michael S. Derby; edición de Chizu Nomiyama; edición en español de Sofía Díaz Pineda)