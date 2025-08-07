Asesor del Kremlin dice que Putin y Trump se reunirán en los próximos días

MOSCÚ, 7 ago (Reuters) -

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, dijo el jueves Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se alcanzó esencialmente un acuerdo para celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, un encuentro entre el presidente Vladímir Putin y Donald Trump", dijo Ushakov. "Ahora estamos comenzando los preparativos concretos junto con nuestros estadounidenses", añadió en comentarios televisados.

No dijo dónde tendría lugar la cumbre.

(Información de Gleb Bryanski, redacción de Mark Trevelyan; edición de Kevin Liffey, edición en español de Jorge Ollero Castela)