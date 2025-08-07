Asesor del Kremlin dice que Putin y Trump se reunirán en los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MOSCÚ, 7 ago (Reuters) -
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, dijo el jueves Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.
"A sugerencia de la parte estadounidense, se alcanzó esencialmente un acuerdo para celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, un encuentro entre el presidente Vladímir Putin y Donald Trump", dijo Ushakov. "Ahora estamos comenzando los preparativos concretos junto con nuestros estadounidenses", añadió en comentarios televisados.
No dijo dónde tendría lugar la cumbre.
(Información de Gleb Bryanski, redacción de Mark Trevelyan; edición de Kevin Liffey, edición en español de Jorge Ollero Castela)
LA NACION
Otras noticias de Vladimir Putin
Más leídas
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
- 2
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 3
A cuánto cotiza el dólar este miércoles 6 de agosto
- 4
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger