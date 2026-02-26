Asesor del TJUE rechaza recurso de Meta contra exigencias antimonopolio de la UE sobre datos de Facebook

BRUSELAS, 26 feb (Reuters) - Un asesor del máximo tribunal europeo respaldó el jueves a los reguladores antimonopolio de la UE en la lucha de Meta Platforms contra lo que el gigante tecnológico estadounidense calificó como solicitudes aberrantes de información durante dos investigaciones sobre la empresa.

Meta llevó su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, cuestionando las exigencias de la UE relacionadas con su red social Facebook y sus anuncios clasificados en línea.

"En su opinión, el abogado general Athanasios Rantos propone que el Tribunal de Justicia desestime ambos recursos y confirme las sentencias del Tribunal General", dijo el tribunal en un comunicado, añadiendo que Rantos afirmó en su opinión no vinculante que el Tribunal General "no incurrió en error de Derecho al evaluar la necesidad de la información solicitada ni al examinar las garantías para su suministro".

Los jueces, que suelen seguir la mayoría de estas recomendaciones, se pronunciarán en los próximos meses.

Los asuntos son C-496/23 P Meta Platforms Ireland contra Comisión (Facebook Marketplace) y C-497/23 P Meta Platforms Ireland contra Comisión (Facebook Data). (Reporte de Foo Yun Chee, edición de Charlotte Van Campenhout; Editado en Español por Ricardo Figueroa)