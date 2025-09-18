Asesor económico de Trump dice que decisión de tasas de la Fed es un buen primer paso

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, celebró el jueves la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual como un buen primer paso.

"La conclusión es que moverse de forma lenta y constante y dirigirse hacia el objetivo, observando los datos que llegan, eso es lo que es una política prudente", dijo Hassett en una entrevista con CNBC.

Agregó que sabía que algunos en el Gobierno del presidente Donald Trump, como el nuevo gobernador de la Fed Steven Miran, querían que la tasa fuera más baja, "pero creo que 25 (puntos básicos) es un consenso bastante amplio". (Reporte de Doina Chiacu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)