Asesor iraní advierte de "respuesta severa inmediata" en caso de agresión

Un alto asesor del líder supremo iraní afirmó el lunes que "cualquier agresión" contra el país tendrá una "respuesta severa inmediata", luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con "erradicar" un rearme nuclear de Irán.

"La capacidad balística y la defensa de Irán no pueden ser contenidos ni sometidos a autorización. Cualquier agresión enfrentará una respuesta severa inmediata", escribió el asesor Ali Shamkhani en la red social X.

Trump amenazó el lunes a Irán tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante informes de Israel sobre la reconstitución del arsenal iraní de misiles balísticos.

"Espero que no estén intentando volver a acumular (armas), porque si lo están, no vamos a tener otra opción más que erradicar muy rápidamente esa acumulación", dijo Trump en Florida.

Estados Unidos atacó en junio instalaciones nucleares iraníes, e Israel posteriormente libró una guerra de 12 días contra Irán, después de atacar sitios atómicos de la República Islámica.