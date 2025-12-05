Asesores de Kennedy votarán sobre retirar recomendación a vacuna contra hepatitis B a niños de EE. UU.

Por Christy Santhosh y Michael Erman

5 dic (Reuters) - Un grupo de asesores de vacunas de Robert F. Kennedy Jr debatió el viernes sobre si eliminar una recomendación para la vacuna contra la hepatitis B para la mayoría de los niños estadounidenses, una medida que sería la de más impacto hasta ahora bajo el secretario de salud del presidente Donald Trump.

La votación, originalmente programada para el jueves, obtuvo el apoyo de algunos miembros del panel durante una discusión a primera hora de la mañana, que enfrentó a los miembros del comité que dicen que no se ha demostrado que la vacuna sea segura contra una minoría que dijo que desde hace mucho tiempo la ciencia que muestra que lo es.

Desde 1991, Estados Unidos cuenta con una recomendación universal de vacunación contra la hepatitis B que incluye la administración de una dosis justo después del nacimiento, lo que reduce las tasas de infección un 95%, según los estudios realizados. A la primera dosis le siguen dos más, a los 1 o 2 meses y a los 6 o 18 meses.

Los expertos en salud pública advierten de que si se abandona la recomendación universal de la dosis al nacer, los niños desarrollarán infecciones de por vida que pueden provocar cáncer de hígado y la muerte.

Kennedy, fundador de la organización antivacunas Children's Health Defense, despidió en junio a los 17 expertos independientes que formaban parte del comité asesor sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y los sustituyó por un grupo que apoya en gran medida sus puntos de vista.

Se espera que el comité vote sobre dos propuestas, entre ellas la recomendación de que solo reciban la vacuna los niños nacidos de madres que den positivo en las pruebas de la hepatitis B.

Para la mayoría de los demás niños, los padres, en consulta con los profesionales sanitarios, deberían decidir si iniciar la vacunación y cuándo, según la propuesta, que aconseja a los padres que opten por retrasarla para una primera dosis no antes de los dos meses de edad.

La última jornada de la reunión de dos días del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC también incluirá presentaciones para comparar el calendario de vacunación infantil y adolescente de Estados Unidos con el de otros países desarrollados. (Reportajes de Christy Santhosh y Kamal Choudhury en Bengaluru, Michael Erman en Nueva Jersey y Nancy Lapid en Phoenix. Edición en español de Javier López de Lérida)