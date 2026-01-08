Asesores de Trump se reúnen con enviados de Groenlandia y Dinamarca: funcionario danés

Por Tom Little, Stine Jacobsen y Steve Holland

COPENHAGUE, 8 ene (Reuters) - Asesores de Donald Trump se reunieron el jueves en la Casa Blanca con enviados de Dinamarca y Groenlandia, dijo un funcionario del gobierno danés, mientras el mandatario presiona por poner al territorio insular bajo control estadounidense.

El embajador de Dinamarca, Jesper Moller Sorensen, y el principal representante de Groenlandia en Washington, Jacob Isbosethsen, se reunieron con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca no confirmó de manera inmediata la reunión.

Las conversaciones fueron descritas como un esfuerzo por tener más claridad sobre los comentarios de Estados Unidos de la semana pasada sobre Groenlandia.

La Casa Blanca dijo el martes que Estados Unidos está considerando diversas opciones para apoderarse de Groenlandia, y que el uso de la fuerza militar era una de ellas. La compra del territorio también es una opción, según funcionarios de Washington.

Trump ha dicho que Estados Unidos necesita Groenlandia por temas de seguridad nacional.

Se espera que el Secretario de Estado Marco Rubio se reúna con funcionarios daneses la semana próxima en Washington.

Groenlandia ha reiterado su rechazo a formar parte de Estados Unidos. El martes, líderes de las principales potencias europeas y Canadá se solidarizaron con el territorio ártico, afirmando que éste pertenece a su pueblo.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un viejo aliado, generaría ondas de choque en la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

Groenlandia está estratégicamente situada entre Europa y Norteamérica, lo que la convierte en un lugar crítico para el sistema de defensa antimisiles balísticos de Estados Unidos. Sus ricos recursos minerales también encajan con el objetivo de Washington de reducir su dependencia de China.

La isla es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Tiene su propio parlamento y Gobierno, pero Copenhague conserva la autoridad sobre asuntos exteriores y defensa.

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, dijo que Groenlandia no podía mantener conversaciones directas con Estados Unidos sin Dinamarca porque no está legalmente autorizada a hacerlo.

"Debemos respetar la ley y tenemos normas sobre cómo resolver los asuntos en el Reino", dijo al diario groenlandés Sermitsiaq a última hora del miércoles.

(Reporte de Tom Little y Stine Jacobsen en Copenhague; reporte adicional de Soren Jeppesen, Steve Holland y Costas Pitas; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Lucila Sigal)