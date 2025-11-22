Asesores del E3 se reunirán el domingo con funcionarios de la UE, EEUU y Ucrania por plan de paz

Por Andreas Rinke y Julia Payne

JOHANNESBURGO, 22 de noviembre (Reuters) -

Los asesores de seguridad nacional de Francia, Reino Unido y Alemania se reunirán el domingo en Ginebra con funcionarios de la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania para debatir el plan de paz propuesto por Washington para Ucrania, según informaron fuentes oficiales al margen de la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Francia, Reino Unido y Alemania mantienen una alianza de seguridad informal denominada E3.

Un funcionario estadounidense dijo que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, ya había aterrizado en Ginebra para las conversaciones y que una delegación ucraniana llegará esta noche. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, llegarán el domingo.

Una fuente del gobierno alemán añadió que se había enviado a Ucrania y a la administración estadounidense un borrador de plan de paz europeo, basado en la propuesta estadounidense.

