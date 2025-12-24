Asfura, el elegido de Trump a la Presidencia de Honduras

El empresario derechista Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, carga el estigma de un partido que tuvo a un exmandatario preso en Estados Unidos por narcotráfico, pero no le impidió ser elegido por Donald Trump como un "aliado" contra los "narcocomunistas".

Su triunfo, oficializado este miércoles, marca el regreso de la derecha al poder en Honduras, impulsado por el mandatario estadounidense, quien presionó a los hondureños para que votaran por el empresario e indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, de su partido y preso por narcotráfico.

"El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es 'Tito' Asfura. (...) Podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas", dijo Trump pocos días antes de la votación, llamándolo por el apodo con el que es conocido popularmente.

Asfura, de 67 años y estilo campechano, devolvió al poder al Partido Nacional (PN), tras ganar por menos de un punto porcentual al derechista Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), según el accidentado conteo de los comicios del 30 de noviembre.

Asumirá el poder el 27 de enero, tras un fallido intento electoral en 2021 cuando perdió frente a la actual gobernante izquierdista Xiomara Castro.

- "Es hoy o nunca" -

Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras, uno de los países más pobres de América Latina, si no ganaba su candidato.

Asfura agradeció ese respaldo, al recordar que dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, principal socio comercial del país.

En campaña, el ahora presidente electo centró su discurso en la necesidad de "salvar la democracia". "Es hoy o nunca", repitió.

Asegura liderar un partido "renovado" y en declaraciones a la AFP negó vínculos con Hernández (2014-2022), quien fue extraditado y condenado en 2024 a 45 años de cárcel en Estados Unidos.

"Cada quien responde por sus actos", dijo Asfura en la contienda, pero tras la intervención de Trump sostuvo que el indulto le puede traer "tranquilidad a la familia" del exgobernante.

- Papeles de Pandora -

Asfura estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional, pero se retiró para fundar la que sería una de las más grandes empresas constructoras del país.

"Es un hombre con los pies en la tierra", dijo a la AFP el diputado electo del PN Adolfo Raquel, quien resalta además la "cercanía con la gente" y su faceta "solidaria".

Hijo de inmigrantes palestinos, nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, de la que fue alcalde en dos periodos, de 2014 a 2022.

Construyó puentes, túneles y otras obras de infraestructura para descongestionar la ciudad, de más de un millón de habitantes.

Pero su trayectoria empresarial y política está salpicada de señalamientos de corrupción. Fue acusado por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio.

También fue mencionado en el escándalo de los "Papeles de Pandora" por tener empresas offshore registradas en Panamá para presuntamente evadir impuestos, y por supuestamente favorecer a un empresario de Costa Rica en un trámite.

"No la debo, no la temo. No tengo nada que esconder", sostiene.

- "¡Papi a la orden!" -

De bigote y cabello cano, Asfura tiene fama de trabajador. Suele vestir camisa celeste, pantalón de mezclilla y botas, a menudo empolvadas.

En sus discursos promete "trabajo y más trabajo", desarrollar infraestructuras y atraer inversiones para generar empleo.

También ha expresado disposición de acercarse a Taiwán, luego de que Castro estableció relaciones con China en 2023.

Sus conocidos dicen que es un apasionado de la música y hombre de pocas palabras, pero de mucha acción. Saluda a las personas que lo abordan con su popular frase: "¡Papi, a la orden!" (a su servicio).

Prefiere los teléfonos analógicos, pero también usa un iphone cuyo fondo de pantalla es una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Antes de lanzarse a la búsqueda de la Presidencia, tenía muy poca presencia mediática.

Está casado con Lissette del Cid, con quien tiene tres hijas. También tiene tres nietos.