Asfura mantiene delantera en presidenciales Honduras, EEUU atento al escrutinio

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 5 dic (Reuters) - El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el viernes una ligera ventaja de poco más de 20.000 votos en las elecciones presidenciales de Honduras a medida que el escrutinio de votos entraba en su sexto día, mientras Estados Unidos volvió a advertir que su atención está puesta sobre el empobrecido país centroamericano. Con el 86,54% de las actas escrutadas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado por Donald Trump, obtenía el 40,21% de los votos, por delante del presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal, que sumaba 39,48%, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con el 19,30% de las preferencias y la mitad de votos que sus contrincantes.

Aproximadamente el 14% de las actas presentan inconsistencias y serán revisadas, de acuerdo al CNE. El jueves, la jefa del árbitro electoral, Ana Paola Hall, aseguró que, a medida que los resultados sean tabulados, los porcentajes de respaldo para uno u otro candidato irían variando, por lo que solicitó paciencia.

La administración de Trump volvió a intervenir en los comicios mientras la tensión se intensificaba.

"El presidente Donald Trump ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones en Honduras", escribió en X el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau la noche del jueves.

"El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz (...) Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras", advirtió. Nasralla, de 72 años y quien el domingo postuló por tercera vez a la presidencia de Honduras, dijo en una entrevista con Reuters que el sorpresivo respaldo de Trump la semana pasada a Asfura había dado un giro a la contienda y rechazó la etiqueta que el líder republicano le puso de "comunista al límite". Moncada también ha denunciado fraude, aunque sin presentar pruebas.

Si Asfura gana, Trump se acerca a su visión de construir un bloque conservador en América Latina, desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina. Un día después de las elecciones, cuando apenas se contaban los votos, Trump indultó al exlíder del Partido Nacional, el exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas.

La presidencia de Honduras se decide en una sola vuelta. El candidato con más votos gana, incluso si el margen es estrecho o no alcanza la mayoría absoluta.

El viernes, Honduras se mantenía en calma. Sin embargo, muchos recuerdan los comicios de 2017, cuando una treintena de hondureños fallecieron en masivas protestas callejeras luego de que Hernández lograra la reelección en unos comicios ampliamente denunciados como fraudulentos.

En las semanas previas a las elecciones del domingo -donde también se eligieron a los 128 miembros del Congreso unicameral y miles de otros cargos públicos- el oficialismo y la oposición se acusaron mutuamente de

planear un fraude

y no ahondaron en planes concretos para resolver los grandes problemas que aquejan al país: narcotráfico, corrupción y la pobreza, que afecta a seis de cada 10 hondureños.

(Reporte de Laura García en Tegucigalpa y Diego Oré y Sarah Kinosian en Ciudad de México)