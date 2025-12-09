Asfura sigue a la cabeza de presidenciales en Honduras con 99% de actas escrutadas

TEGUCIGALPA (AP) — El candidato del conservador Partido Nacional Nasry Asfura aventajaba este martes a su rival más cercano en las elecciones en Honduras con una diferencia de más de 40.000 votos, acercándose cada vez más a conseguir la victoria.

Con el 99,40% de las actas escrutadas, Asfura obtiene el 40,52% de los sufragios frente al 39,20% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras.

Aunque la diferencia porcentual es apenas del 1,32%, según el director electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, antes de entrar al escrutinio especial, ese margen sería ya una brecha casi irreversible.

“Entrar al escrutinio especial con una diferencia de 20.000 votos de diferencia sería una tendencia irreversible”, explicó Fuentes el lunes a The Associated Press.

El sistema de divulgación del CNE establece que el 99,40% representa 19.052 actas procesadas de un total de 19.167. Del total de actas contabilizadas a la fecha hay 2.773 que pasarían a la etapa del escrutinio especial.

Esa fase podría iniciar a partir de este martes, una vez procesadas el 100% de las actas.

En tercer lugar del proceso electoral aparece la candidata oficialista del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, que obtiene hasta ahora el 19,29% de los respaldo, que desde hace mucho la dejaron sin las posibilidades de triunfo.

A pesar de eso, el domingo salió a ofrecer una conferencia de prensa en la que afirmó que ella y su partido Libre no reconocen las elecciones por considerarlas fraudulentas y porque hubo injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso”, expresó.

Días antes de las elecciones Trump otorgó su respaldo a Asfura e indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una sentencia de 45 años por narcotráfico en una prisión federal estadounidense.

Asfura y Nasralla han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque aseguran tener todas las actas y han dicho que se consideran triunfadores.

Los hondureños votaron el 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente, tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

El CNE tiene un plazo de 30 días para emitir una declaratoria oficial de las elecciones, es decir, que todavía está en el plazo establecido que le brinda la Constitución para nombrar a un ganador en el nivel electivo presidencial, lo cual posiblemente sea cuestión de horas.