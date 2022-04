Asghar Farhadi, condenado por plagiar a uno de sus alumnos la idea de 'Un héroe'

El realizador iran√≠ Asghar Farhadi, conocido por t√≠tulos como 'Nader y Simin, una separaci√≥n' o 'El viajante', t√≠tulos con los que gan√≥ el Oscar a la mejor pel√≠cula de habla no inglesa, ha sido condenado por plagio de su √ļltima pel√≠cula. Un juzgado ha dictaminado que el cineasta rob√≥ la idea central de 'Un h√©roe', su √ļltima pel√≠cula lanzada en 2021.

Seg√ļn The Hollywood Reporter, un juzgado iran√≠ determin√≥ que Farhadi plagi√≥ el documental 'All Winners All Losers' de Azadeh Masihzadeh, exalumno de Farhadi. "La sentencia es vinculante y no puede ser apelada. Un segundo juez determinar√° ahora el castigo de Farhadi. En el peor de los casos, el director podr√≠a verse obligado a entregar todos los ingresos obtenidos por la proyecci√≥n de la pel√≠cula en los cines o en streaming a Masihzadeh e incluso podr√≠a enfrentarse a una pena de prisi√≥n", se√Īala la publicaci√≥n.

Farhadi había admitido anteriormente que su película estaba basada en la misma historia real que 'All Winners All Losers', que desarrolló Masihzadeh como estudiante en un taller de documental impartido por Farhadi. Pero el director no acreditó a Masihzadeh por la idea, alegando que había investigado la historia de forma independiente. Farhadi demandó a Masihzadeh por difamación y Masihzadeh respondió con otra demanda, asegurando que Farhadi había plagiado su trabajo original. Tras esta sentencia, la demanda de difamación interpuesta por Farhadi ha sido desestimada.

'Un h√©roe' se estren√≥ en el Festival de Cannes 2021, donde gan√≥ el Gran Premio del Jurado, y lleg√≥ a las salas espa√Īolas el pasado 4 de marzo. "Rahim (Amir Jadidi) est√° en prisi√≥n por una deuda que no pudo pagar. Durante un permiso de dos d√≠as intenta convencer a su acreedor (Mohsen Tanabandeh) de retirar su demanda contra el pago de una parte de la suma. Pero las cosas no salen seg√ļn lo planeado", reza la sinopsis. Hasta la fecha el largometraje ha recaudado 2,3 millones de d√≥lares a nivel mundial seg√ļn Box Office Mojo.

https://youtu.be/T7tsPL1JNB8