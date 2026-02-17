Ashley Walters se inspira en su turbulento pasado para debutar en el cine con "Animol"

Por Hanna Rantala

BERLÍN, 17 feb (Reuters) - El británico Ashley Walters, que saltó a la fama internacional por su papel en el impactante drama "Adolescence", ha impresionado a la crítica con "Animol", que se inspira en su experiencia en un centro de detención juvenil y es el primer largometraje que dirige.

Tras más de una década como actor, Walters había decidido centrarse en la dirección, pero el frenético interés y las ceremonias de premios que rodearon el estreno de "Adolescence" en Netflix en 2025 se lo pusieron difícil. Se encontró luchando por sacar tiempo para ocuparse de los problemas de posproducción.

"Estaba literalmente en aviones, en cualquier lugar donde pudiera conectarme a Wi-Fi, revisando ediciones y cortes", dijo sobre la realización del drama carcelario que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín.

"Animol" narra la experiencia de Troy, interpretado por otro actor británico, Tut Nyuot, mientras se enfrenta a la violencia diaria y a las tensas alianzas dentro de un centro de detención juvenil, donde su relación con su compañero de celda Krystian (Vladyslav Baliuk) resulta ser un lastre.

RECONOCIÓ A SU YO MÁS JOVEN

Walters saltó a la fama como miembro del grupo de hip-hop So Solid Crew a principios de la década de 2000, antes de protagonizar la serie policíaca "Top Boy". Dijo que reconoció a su yo más joven en Troy, un hombre negro impresionable atraído por las personas equivocadas.

"Me identifiqué con su vulnerabilidad. Fui a la cárcel cuando tenía unos 17 o 18 años, y para mí fue un infierno. No sentía que debiera estar allí ni que fuera un delincuente, como los demás chicos", dijo.

Agregó que a esas personas se las juzgaba erróneamente.

En realidad, dijo que "estos supuestos animales de los que hablamos son bebés" que solo intentan sobrevivir en un entorno adulto.

Walters también quería desafiar la homofobia que presenció en la cárcel a través de la relación central de la película.

"La parte queer de la historia no era mi trayectoria, no era lo que me había pasado a mí, sino lo que vi que les pasaba a muchos otros reclusos", dijo.

La proyección de la película en la sección Perspectivas del festival de Berlín tuvo una cálida acogida. El periódico The Guardian la calificó de "un drama crudo sobre jóvenes delincuentes que desafía el machismo convencional". (Reporte de Hanna Rantala, redacción de Miranda Murray; edición de Barbara Lewis; editado en español por Daniela Desantis)