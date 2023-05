Así fue la emocionante sorpresa de un padre tras volver de la Guerra de Rusia y Ucrania

Este es el hermoso momento en que una hija vio a su padre por primera vez en ocho meses después de que él regresara de luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Marina, de 10 años, y Dmitry, de 46, se reunieron en la escuela de su hija en Terebovlya, Ucrania.

El reencuentro fue una sorpresa para Marina, que no sabía cuándo volvería a ver a su padre. Natalia Minak, farmacéutica de 42 años, grabó el momento del reencuentro de la familia, que provocó lágrimas de felicidad. Según afirma: "Dmitry volvió a casa de vacaciones del frente, y no podía esperar a que su hija terminara las clases, así que vino a buscarla a la escuela y ella no sabía de su llegada".

Minak cuenta que su marido fue a la guerra para defender a Ucrania de los agresores rusos, después de dejarlas a salvo en una nueva ciudad. La familia tuvo que abandonar su casa cuando empezaron los bombardeos: "Estuvimos siete días en el sótano. Daba mucho miedo", "Nos fuimos sin nada, sólo ropa y comida. Los habitantes de la ciudad de Terebovlya nos ayudaron a instalarnos en un nuevo lugar, por lo que estamos muy agradecidos".

