Así podría responder Irán tras ataques de EEUU a su programa nuclear

Irán ha pasado décadas construyendo capacidades militares de múltiples niveles dentro del país y en toda la región, al menos en parte con el objetivo de disuadir a Estados Unidos de atacarlo. Al involucrarse en la guerra de Israel, Estados Unidos podría haber eliminado la última razón para mantenerlas en reserva.

Eso podría significar una ola de ataques a las fuerzas estadounidenses en el Oriente Medio, un intento de cerrar una ruta naval clave para el suministro global de petróleo o una carrera para desarrollar un arma nuclear con lo que queda del programa después de los ataques estadounidenses.

Una decisión de tomar represalias contra Estados Unidos y sus aliados regionales le daría a Irán un banco de objetivos mucho más grande y uno que está mucho más cerca que Israel, permitiéndole potencialmente usar sus misiles y drones con mayor efectividad. Estados Unidos e Israel tienen capacidades muy superiores, pero estas no siempre han demostrado ser decisivas en la reciente historia de intervenciones militares de Estados Unidos en la región.

Desde que Israel comenzó la guerra con un bombardeo sorpresa de los sitios militares y nucleares de Irán el 13 de junio, los funcionarios iraníes, desde el líder supremo hacia abajo, han advertido a Estados Unidos que se mantenga al margen, diciendo que tendría consecuencias nefastas para toda la región.

Pronto debería quedar claro si esas eran amenazas vacías o un pronóstico sombrío.

Aquí hay un vistazo a cuál podría ser el próximo movimiento de Irán.

Apuntar al Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es la estrecha boca del Golfo Pérsico, a través del cual pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado a nivel mundial, y en su punto más estrecho tiene solo 33 kilómetros de ancho. Cualquier interrupción allí podría hacer que los precios del petróleo se disparen en todo el mundo y afectar los bolsillos estadounidenses.

Irán cuenta con una flota de lanchas de ataque rápido y miles de minas navales que podrían potencialmente hacer que el estrecho sea intransitable, al menos por un tiempo. También podría disparar misiles desde su larga costa del Golfo Pérsico, como lo han hecho sus aliados, los rebeldes hutíes de Yemen, en el Mar Rojo.

Estados Unidos, con su 5ª Flota estacionada en el cercano Bahréin, ha prometido mantener la libertad de navegación en el estrecho y respondería con fuerzas muy superiores.

Pero incluso un enfrentamiento relativamente breve podría paralizar el tráfico marítimo y asustar a los inversores, causando que los precios del petróleo se disparen y generando presión internacional para un alto el fuego.

Atacar bases y aliados estadounidenses en la región

Estados Unidos tiene decenas de miles de efectivos estacionados en la región, incluidas bases permanentes en Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, países justo al otro lado del Golfo Pérsico desde Irán, y mucho más cerca que Israel.

Esas bases cuentan con los mismos tipos de defensas aéreas sofisticadas que Israel, pero tendrían mucho menos tiempo de advertencia antes de oleadas de misiles o enjambres de drones armados. E incluso Israel, que está varios cientos de kilómetros más lejos, no ha podido detener todo el fuego entrante.

Irán también podría optar por atacar instalaciones de petróleo y gas en esos países con el objetivo de exigir un precio más alto por la participación de Estados Unidos en la guerra. Un ataque con drones a dos importantes sitios petroleros en Arabia Saudí en 2019, reclamado por los hutíes pero ampliamente atribuido a Irán, redujo brevemente a la mitad la producción de petróleo del reino.

Activar aliados regionales

El llamado Eje de Resistencia, una red de grupos militantes proiraníes en todo el Oriente Medio, es una sombra de lo que era antes de la guerra iniciada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 a Israel desde la Franja de Gaza, pero aún tiene algunas capacidades formidables.

La guerra de Israel en Gaza ha disminuido severamente a los grupos palestinos Hamás y la Yihad Islámica, e Israel golpeó al grupo libanés Hezbollah el otoño pasado, matando a la mayoría de su liderazgo superior y devastando gran parte del sur del Líbano, haciendo que su participación sea poco probable.

Pero Irán aún podría recurrir a los hutíes, quienes habían amenazado con reanudar sus ataques en el Mar Rojo si Estados Unidos entraba en la guerra, y a las milicias aliadas en Irak. Ambos tienen capacidades de drones y misiles que les permitirían atacar a Estados Unidos y sus aliados.

Irán también podría responder a través de ataques militantes más lejanos, como se le acusa ampliamente de haber hecho en la década de 1990 con un ataque a un centro comunitario judío en Argentina que fue atribuido a Teherán y Hezbollah.

Buscar armas nucleares

Podrían pasar días o semanas antes de que se conozca el impacto total de los ataques estadounidenses en los sitios nucleares de Irán.

Pero los expertos han advertido durante mucho tiempo que incluso los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel solo retrasarían la capacidad de Irán para desarrollar un arma, no la eliminarían.

Esto se debe a que Irán ha dispersado su programa por todo el país en varios sitios, incluidas instalaciones endurecidas y subterráneas. Irán probablemente lucharía por reparar o reconstituir su programa nuclear mientras los aviones de guerra israelíes y estadounidenses están sobrevolando, pero aún podría decidir poner fin por completo a su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Corea del Norte anunció su retirada del tratado en 2003 y probó un arma nuclear tres años después, pero tuvo la libertad de desarrollar su programa sin ataques aéreos punitivos. Irán insiste en que su programa es pacífico, aunque es el único estado no nuclear que enriquece uranio hasta un 60%, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el OIEA evalúan que Irán no ha tenido un programa nuclear militar organizado desde 2003. Se cree ampliamente que Israel es el único estado con armas nucleares en el Oriente Medio, pero no reconoce tener tales armas. ___ Gambrell reportó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.