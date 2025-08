Así se divorcian las aves antes de que llegue la época reproductiva

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - En un hallazgo que profundiza en la comprensión de los vínculos sociales animales, se ha demostrado que los carboneros comunes exhiben comportamientos que indican divorcio antes de la temporada reproductiva. Los hallazgos, publicados en Proceedings of the Royal Society B, brindan información valiosa sobre cómo los animales gestionan decisiones sociales complejas, según los autores, científicos de las universidades de Oxford y Leeds. Para las aves monógamas que solo se vinculan con una pareja a la vez, la elección de pareja tiene una influencia crucial en el éxito reproductivo. Estudios anteriores han examinado por qué algunas aves monógamas permanecen con la misma pareja mientras que otras se divorcian antes de la siguiente temporada reproductiva. Sin embargo, lo que seguía sin estar claro era cómo sus vínculos sociales cotidianos durante la temporada no reproductiva indicaban una futura separación. Encontrar las primeras pistas de divorcio sería muy difícil de explorar para la mayoría de las poblaciones de aves. Sin embargo, el nuevo estudio aprovechó datos del proyecto del carbonero común de Wytham Woods, una de las poblaciones de aves silvestres más estudiadas del mundo, con más de 75 años de experiencia. Esto permitió a los investigadores generar datos cuantitativos sólidos sobre las interacciones sociales entre aves individuales. EMPIEZA EN INVIERNO Curiosamente, los datos mostraron que los primeros signos de divorcio podían identificarse en invierno, meses antes de que las parejas se reprodujeran con diferentes parejas en la primavera siguiente. Esto sugiere que la socialización invernal durante la temporada no reproductiva es indicativa de lo que se observará en el siguiente período de apareamiento. El comportamiento invernal puede predecir el divorcio primaveral. Las parejas que se separaron posteriormente pasaron mucho menos tiempo juntas durante el invierno que las que se mantuvieron fieles. Las parejas fieles fortalecieron sus vínculos con el tiempo, mientras que las parejas que se divorciaron se distanciaron más, llegando incluso a visitar comederos en diferentes momentos. Las aves que se divorciaban rara vez preferían socializar con su pareja reproductora, a diferencia de las aves fieles, cuyo vínculo se fortaleció con el tiempo. La investigadora principal, la candidata a doctorado Adelaide Daisy Abraham (Departamento de Biología de la Universidad de Oxford), afirmó en un comunicado: "Nuestros resultados demuestran que las relaciones entre las aves no son nada estáticas. Encontramos una clara señal de comportamiento en los meses de invierno que puede predecir la probabilidad de divorcio de una pareja para la primavera. El divorcio parece ser un proceso social que se desarrolla con el tiempo". Para evaluar las asociaciones sociales de las aves, los investigadores registraron su comportamiento en torno a los comederos equipados con tecnología avanzada de identificación por radiofrecuencia (RFID). Estos comederos detectaron automáticamente diminutas etiquetas electrónicas que portaban las aves del estudio, registrando su presencia. Esto permitió a los investigadores generar conjuntos de datos de alta resolución para cada individuo, mapeando con qué aves se asociaban en los comederos. Estos datos se compararon con información sobre qué aves habían formado parejas durante la temporada reproductiva anterior y posterior. Los resultados mostraron claramente que los carboneros comunes salvajes fieles visitaron los comederos con sus parejas reproductoras con una frecuencia significativamente mayor que las parejas que se divorciaron. Al seguir a las mismas aves a lo largo de varios años, el estudio vincula cómo se forman, persisten y se deshacen las relaciones a lo largo de las estaciones. Esto ofrece una perspectiva excepcional sobre el ciclo de vida de las relaciones sociales en un animal salvaje que forma parejas, y podría orientar futuras investigaciones con otras especies. Además, al identificarse los signos reveladores del divorcio, los investigadores pueden utilizar esta información para investigar las causas y consecuencias del divorcio a medida que se desarrolla.