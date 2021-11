Así se enfrentan las tiendas españolas al 'Black Friday' 2021

Como cada año, regresa el 'Black Friday', una fecha que comenzó a ser habitual en España hace ya unos años y en la que las tiendas aplican grandes descuentos para animar a los clientes a comenzar la temporada de compras navideñas.

El llamado Viernes Negro se celebra un día después la festividad estadounidense de Acción de Gracias, el último viernes del mes de noviembre. Su nombre homenajea al balance mensual de estos comercios, que gracias a las compras que se realizan en estas fechas, pasan de números rojos a negros.

El periodo de descuentos suele extenderse hasta el lunes, conocido como 'Cyber Monday', cuando las ofertas se aplican de forma exclusiva a través del comercio 'online'.

En España se celebró por primera vez en noviembre de 2012, año en que MediaMarkt lanzó una campaña llamada 'Black Friday Sale', que llamó mucho la atención de los consumidores y que otras marcas fueron replicando, incluidos los pequeños comercios.

A pesar de que, tanto el 'Black Friday' como el 'Cyber Monday' tradicionalmente se limitan a un día en concreto, tanto las tiendas físicas como las 'online' aprovechan la expectación que suelen generar estas ofertas para ampliarlas.

Mientras que el pasado año las compras estuvieron marcadas por la pandemia de la Covid-19, este también será un año difícil para el sector tecnológico, principalmente debido a la crisis derivada de la escasez de componentes, como chips o semiconductores, que puede afectar al stock de determinados productos.

En Portaltic hemos recopilado una lista con las propuestas que ofrecen diferentes marcas en productos tecnológicos por el 'Black Friday'.

Pccomponentes

La cadena de 'retail' tecnológico española PcComponentes comenzó su campaña de ofertas el pasado 14 de noviembre y durará hasta el 28 de noviembre a las 23:59 horas, dos semanas en las que ofrece diferentes descuentos en productos tecnológicos de todo tipo.

Entre algunos de los 'chollos', como se menciona en la web, se incluyen los apartados como 'gaming y streaming', con relojes inteligentes, auriculares, ordenadores o accesorios y componentes como ratones, tarjetas gráficas o torres.

En la selección de ofertas de PcComponentes se encuentran las llamadas ofertas flash a diario, que se publican entre las 9:00 y las 22:00 horas. Presentan el número de unidades disponibles en ese momento y se van desvelando a lo largo del día con una cuenta atrás.

Fnac

La multinacional francesa suele aplicar descuentos a lo largo del año, con ofertas como un 4x3 en música y vinilos, así como un 3x2 en cine. A ellas se ha sumado la llamada 'Operación Ofertas Black', que comenzó el 1 de noviembre y ha permanecido vigente hasta el 18 del mismo mes.

Del 19 al 28 de noviembre Fnac celebrará diez días de Black Friday, con ofertas de hasta al 50 por ciento en miles de productos, que incluyen las marcas Google, Dyson, Kobo, Samsung, Lenovo y Apple.

Worten

Worten arrancó su temporada de descuentos el 2 de noviembre y la extenderá hasta el próximo 29 de noviembre. Aquellos que hayan comprado algún producto en ese tiempo tienen hasta el próximo 31 de enero para devolverlo.

Bajo el lema 'I W Black Friday', la marca ha lanzado un calendario de ofertas en el que van incluyendo 'El chollo del día' y cuyos descuentos solo duran 24 horas. Entre algunos de los productos que se han vendido en este apartado están el reloj deportivo GARMIN VivoActive 4, a un precio de 299,99 euros o un disco HDD externo TOSHIBA Canvio Basics de 4 TB por 74,99 euros.

Otras ofertas se refieren a grandes como pequeños electrodomésticos, que presentan un 40 por ciento de descuento, un 50 por ciento en dispositivos de audio para el hogar y equipos de sonido portátiles, así como marcas como Braun, cuyas ofertas son de un 25 por ciento menos en el precio final.

Media markt

Como en el resto de cadenas, MediaMarkt ha puesto en marcha una campaña de descuentos de un 20 por ciento como mínimo por comprar marcas como Apple, Samsung, Lenovo, HP, Cecotec, Philips, AEG, Garmin, Canon, Dyson o Nintendo. De cara al día del 'Black Friday' oficial, ha apostado por promocionar hasta 50 euros de descuento en la compra del nuevo iPhone 13 (incluidos 13 mini, Pro y Pro Max).

En lo que se refiere a informática, ha lanzado paquetes de ofertas de 'hardware' y 'software', como el ordenador portátil HP 15S-FQ2025NM de 15,6 pulgadas con 16 GB de RAM y 512 GB SSD en color plata con la licencia anual de Office 365.

'Smartphones', tabletas, electrodomésticos y equipación de cocina incluidas placas y encimeras, así como productos de uso cotidiano, como batidoras, freidoras o cafeteras son algunos de los productos que se pueden adquirir más baratos durante este mes y algunos de ellos tienen gastos de envío incluidos.

Amazon

Tal y como ocurrió en 2020, Amazon se ha adelantado a la fecha oficial del 'Black Friday', ya que desde el 8 de noviembre ha ido lanzando algunos avances con ofertas anticipadas y el descuento de hasta un 40 por ciento.

Entre las ofertas flash, que no duran más de 24 horas, ha puesto a disposición de los usuarios artículos como el proyector de cine Topvision, a 67,99 euros (su precio habitual es de 99,99 euros) e, incluso, una estación meteorológica de Sainlogic por 190,74 euros (antes, 263,98 euros).

Entre algunos de los productos que ofrecen un precio más rebajado se encuentran los de la propia marca, como el altavoz inteligente Echo Dot de 3ª generación, así como sistemas y extensores WiFi 6, routers o dispositivos Amazon Kindle.

Phone house

Phone House celebrará su semana Black Friday desde el 22 al 28 de noviembre con un amplio catálogo de productos rebajados, entre los que se encuentran 'smartphones', accesorios, hogar, fotografía e informática.

A pesar de que ahora presenta ofertas especiales en fotografía y vídeo digital de Sony, consolas y videojuegos, así como el envío gratuito de 'smartphones' a domicilio, por el momento no ha adelantado en qué consistirán las ofertas del 'Black Friday'.

En cuanto a su política de devoluciones, la compañía ha adelantado que todos aquellos productos que hayan sido comprados durante este período, se podrán devolver hasta el próximo 15 de enero.

Nintendo

Las llamadas Ciberofertas de Nintendo comenzaron el 18 de noviembre, entre las que se incluyen más de mil juegos rebajados, como Hyrule Warriors: La era del cataclismo, New Super Mario Bros. U Deluxe y Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Los descuentos alcanzarán hasta el 75 por ciento de rebaja y estarán activos desde el jueves hasta el próximo 30 de noviembre a las 23.59 horas a través de Nintendo eShop.

Playstation

Sony Interactive Entertainment España (SIEE) ha anunciado este viernes el inicio de la campaña Black Friday 2021. Desde entonces, los jugadores podrán obtener descuento en la suscripción de doce meses de PlayStation Plus por 39,99 euros (antes, 59,99 euros) tanto a través de la PlayStation Store como de tiendas físicas adheridas a la promoción.

A través de esta tienda 'online', y hasta el 29 de noviembre, se pueden adquirir juegos con descuentos como FIFA 22, The Last Of Us Parte II, NBA 2K2, Back 4 Blood, Marvel's Spider-Man Miles Morales o FAR CRY 6 tanto para PS4 como para PS5.