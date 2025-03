Así se prepararon grupos de derechos humanos y LGBTQ+ para recortes de ayuda exterior de EEUU

A principios de 2024, Matthew Hart analizó detenidamente las próximas elecciones en todo el mundo y se preocupó porque los resultados no parecían prometedores.

“Lo que sabíamos era que los vientos no estaban a nuestro favor. Los vientos no estaban en nuestra vela, y vimos a nuestro que en el mundo se manifestaba una especie de pánico moral”, dijo Hart, director ejecutivo del Global Philanthropy Project, una red de financiadores para personas LGBTQ+ a nivel internacional.

El aumento del autoritarismo y los movimientos políticos motivados por la religión se estaban combinando en una “mezcla tóxica” que regularmente ataca a personas transgénero, intersexuales y homosexuales, afirmaron en una entrevista con The Associated Press.

Hart fue uno de los líderes filantrópicos que intentaron prepararse no sólo para los cambios generados por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, sino también para las crecientes tendencias hacia la autocracia y las represiones de los derechos humanos en todo el mundo. Como resultado, el año pasado, el Global Philanthropy Project (GPP) lanzó en silencio una campaña llamada “Financiemos Nuestros Futuros” para recaudar dinero para organizaciones LGBTQ+ en todo el mundo. En noviembre, anunciaron que habían asegurado más de 100 millones de dólares y desde entonces han elevado la meta para intentar recaudar otros 50 millones de dólares. Los donantes otorgarán los fondos durante los próximos tres a cinco años y GPP hará un seguimiento de sus compromisos.

Los financiadores pueden ser lentos para responder a las crisis

Si bien pocos anticiparon la velocidad y el alcance de los cambios en las políticas del gobierno de Trump, Hart había visto a los financiadores lidiar con el miedo y la parálisis en momentos de crisis.

“Hay una historia en la filantropía de que uno espera y ve. ¿Qué va a pasar?”, señaló Hart. “Pensamos: ‘Oh, tenemos que adelantarnos a esto. Porque si no aseguramos los compromisos ahora, estamos hablando de dos años de trabajo interno en el campo filantrópico que tendría que hacerse’”.

Phil Buchanan, presidente del Center for Effective Philanthropy, afirmó que la preparación temprana permitirá a los financiadores identificar y apoyar organizaciones alineadas con sus objetivos. Pero advirtió que ningún financiador puede esperar ser siempre preciso en sus pronósticos.

"La preparación es realmente importante”, dijo, “y también lo es ser receptivo cuando el contexto se ve diferente de lo que se preparó”.

Por ejemplo, pocos financiadores contemplaron la terminación total de la mayor parte de la ayuda exterior de Estados Unidos, lo que ha tenido efectos vastos y en cascada en organizaciones de todas las geografías y temas. Trump apuntó a las fundaciones con grandes dotaciones para investigación en una de sus órdenes ejecutivas sobre diversidad, equidad e inclusión y en un memorando en febrero, acusó a muchas organizaciones sin fines de lucro que han recibido financiamiento federal de participar “en acciones que socavan activamente la seguridad, la prosperidad y la seguridad del pueblo estadounidense”.

La preparación puede ayudar a financiadores a decidir cómo actuar

Los financiadores que apoyan movimientos democráticos en entornos hostiles tienen algo de experiencia adaptándose a este tipo de amenazas. Aun así, Kellea Miller, directora ejecutiva de Human Rights Funders Network (HRFN), dijo que fueron sorprendidos.

“Hay áreas que Trump ha cambiado muy rápidamente que sabíamos que tocaría, pero la escala y rapidez de esto están más allá de lo que la mayoría de nosotros había imaginado”, subrayó, añadiendo que esperaba más acción del Congreso.

A partir de 2021, HRFN convocó a financiadores para coordinar sus respuestas a crisis como el asesinato presidencial en Haití y la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Esas conversaciones se convirtieron en un marco llamado Mejor Preparación, que alienta a las fundaciones a considerar de antemano cómo quieren reaccionar ante una crisis.

“Así no todos estamos financiando los mismos grupos y también podemos distribuir el riesgo y el apetito de riesgo de una manera que no podemos si no somos honestos y trabajamos juntos”, destacó Miller.

Miller comentó que ahora en Estados Unidos, los financiadores de movimientos democráticos y de derechos humanos temen que el gobierno de Trump amenace su capacidad para operar.

“Muchas fundaciones son muy, muy cautelosas en este momento porque les preocupa que sus activos puedan ser congelados. Les preocupa que sean objeto de ataques políticos”, explicó.

Las comunidades LGBTQ+ aún estaban alteradas

Los compromisos con la campaña Financiemos Nuestros Futuros representan una porción notable del financiamiento para grupos que brindan servicio a personas homosexuales, transgénero e intersexuales en todo el mundo, incluso cuando se ha retirado parte del financiamiento gubernamental.

En 2021-2022, la filantropía privada y los gobiernos donantes juntos otorgaron 905 millones de dólares a estos grupos, según la investigación más reciente de GPP.

De ese total, 20 fundaciones por sí solas otorgaron 522 millones de dólares, o alrededor del 50% del total, destacando la importancia de estas donaciones privadas para apoyar a las comunidades LGBTQ+ internacionales. Dieciséis gobiernos y donantes multilaterales dieron 175 millones de dólares a grupos LGBTQ+, siendo el mayor financiador los Países Bajos.

Como parte de su drástica reducción en la ayuda exterior de Estados Unidos, el gobierno de Trump también ha puesto fin a su política de apoyo a los derechos de las personas LGBTQ+ en el extranjero, que la administración del presidente Joe Biden había priorizado. En un memorando de salida de enero, el personal de USAID bajo Biden escribió que la agencia aumentó el financiamiento para programas para comunidades LGBTQ+ en el extranjero de seis millones de dólares en 2021 a 25 millones de dólares en 2024.

Los Países Bajos y otro importante financiador de comunidades LGBTQ+, Suecia, anunciaron recientemente recortes a su asistencia exterior. Canadá, que es otro financiador importante, hasta ahora no ha cambiado sus compromisos.

A pesar de los nuevos recursos en camino, los recortes de los financiadores gubernamentales han interrumpido significativamente a los grupos que sirven a las comunidades LGBTQ+, dijo Hart. En su opinión, cada dólar filantrópico que puedan recaudar ayudará a salvar las vidas de personas transgénero, intersexuales y homosexuales en todo el mundo, que estarán bajo un mayor ataque a medida que el apoyo a la democracia en general flaquee.

“La justicia de género, los movimientos feministas, la libertad de movimiento y las personas LGBTI están siendo atacados al mismo tiempo”, denunció Hart. “Eso es una interrupción fundamental de algunos de los principios básicos de cómo se propuso funcionar la democracia moderna”.

