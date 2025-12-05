Asia. Afectados más de 4,1 millones de niños por la interrupción de su educación debido a las inundaciones en Asia.

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de que desde finales de noviembre más de 4,1 millones de niños del sudeste asiático han visto interrumpida su educación debido a los desastres climáticos —las inundaciones, en particular— que están afectando a la región y que se han cobrado la vida de centenares de personas.

El portavoz de UNICEF, Ricardo Pires, ha lamentado desde Ginebra que en los últimos meses los menores de Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Malasia "se han enfrentado a los devastadores efectos de tifones, inundaciones y tormentas", despertándose en refugios, bebiendo agua no potable y faltando a la escuela durante semanas.

En particular, en Vietnam tres millones de niños han visto interrumpida su educación, mientras que en Filipinas han sido 919.000 los niños afectados en este sentido. En Indonesia, más de 180.700 estudiantes están actualmente sin clases, y más de 2.000 centros educativos se han visto afectados por las recientes inundaciones, si bien las autoridades siguen trabajando para determinar la magnitud total de los daños.

En Tailandia, casi 90.500 alumnos no pueden asistir a clase por las inundaciones, mientras que en Malasia son más de 5.000 los afectados desde el inicio de la temporada del monzón. "Para muchos de estos estudiantes, esta ni siquiera es la primera interrupción que sufren este año. Es la segunda, tercera o cuarta vez que ven cómo las aguas inundan sus aulas", ha incidido.

De hecho, UNICEF ha recordado de que en 2024 al menos 242 millones de estudiantes de 85 países vieron interrumpida su escolarización por fenómenos climáticos extremos: "Cada uno de ellos representa a un niño o a una niña cuyo aprendizaje se ha visto interrumpido, cuya rutina se ha visto trastocada y cuyo camino hacia un futuro mejor se ha visto sacudido", ha manifestado Pires.

En este sentido, ha subrayado que "la educación es solo una de las caras de esta crisis", indicando que "la magnitud general de lo que estamos presenciando en la región no tiene precedentes" y que "el patrón implacable de desastres relacionados con el clima que azotan una y otra vez a las mismas comunidades está dejando a las familias con menos tiempo para recuperarse entre cada golpe y a los niños desconectados de los servicios que necesitan".