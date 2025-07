Asia: Alta tensión entre Tailandia y Camboya

En el centro del asunto se encuentra el templo en Preah Vihear, disputado durante décadas. Su soberanía fue asignada a Camboya en 1962 por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, confirmada en 2013 tras el sangriento conflicto de dos años antes.

El conflicto, que tiene sus raíces en el período colonial francés de principios del siglo XX, resurgió el pasado mayo cuando un enfrentamiento se saldó con la muerte de un soldado camboyano.

La cuestión parecía saldada con una llamada telefónica entre la premier Paetongtarn Shinawatra y Hun Sen, el histórico líder fuerte de Phnom Penh y actual presidente del Senado que cedió el liderazgo a su hijo Hun Manet. Luego surgió la grabación difundida por la parte camboyana de la conversación en la que la ex premier tailandesa osó llamar "tío" a Hun Sen, un apelativo identificado como respeto y sumisión, lo que enfureció a Bangkok.

Una vergüenza para los militares que controlan el país, cuya presión llevó a la destitución, en julio, de la premier, hija menor del magnate Thaksin Shinawatra, y a un nuevo caos político, sentando, al mismo tiempo, las bases para reabrir las hostilidades con el país vecino. La ocasión maduró el miércoles: las respectivas tropas abrieron fuego con las inevitables acusaciones recíprocas.

De acuerdo con informes, el primer ministro camboyano, Hun Manet, escribió al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU solicitando una reunión urgente para "detener la agresión de Tailandia" después de que el ejército tailandés anunciara oficialmente que uno de sus seis cazas F-16 desplegados en la frontera abrió fuego contra Camboya, y destruyó un objetivo militar.

"Utilizamos la potencia aérea contra objetivos militares como se esperaba", declaró a los medios el portavoz adjunto del ejército tailandés, Richa Suksuwanont. Camboya, que carece de fuerza aérea, se vio obligada a asumir el golpe.

El primer ministro malayo, Anwar Ibrahim, actual presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), compuesta por diez naciones, manifestó su deseo de dialogar con los líderes de ambos países: "Son miembros importantes de la ASEAN. Tienen una relación muy estrecha con Malasia, y lo menos que podemos esperar es que se inicien las negociaciones". China también expresó su "profunda preocupación por los acontecimientos actuales", e instó a las partes a "resolver sus diferencias mediante el diálogo y las consultas". Pekín, que mantiene sólidas relaciones con ambos países, mantendrá "una postura justa e imparcial".

Hun Sen acusó a sus vecinos de bombardear dos provincias camboyanas, mientras que el ejército tailandés avisó que las tropas de Phnom Penh abrieron fuego en la zona en disputa cerca del templo de Ta Moan Thom, siempre en el confín, y enviaron un dron de vigilancia sobre su territorio.

"Las fuerzas tailandesas comenzaron a atacar a las fuerzas camboyanas. Nuestras tropas no tienen más remedio que contraatacar", escribió Hun Sen en redes sociales.

El general Nattapol Nakphanit, ministro interino de Defensa de Bangkok, respondió de inmediato: "Nuestras Fuerzas Armadas", rugió en una dura declaración, "protegerán la soberanía y no permitirán que nadie invada nuestro territorio. No toleraremos esto por más tiempo porque es una acción que no podemos aceptar". Estas son señales ominosas de una crisis que será difícil de resolver. (ANSA).