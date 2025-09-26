Asia cae tras los nuevos aranceles de Trump y menores apuestas por la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 26 sep (Reuters) -

Las bolsas en Asia caían el viernes, con las compañías farmacéuticas duramente golpeadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una nueva ronda de aranceles punitivos y mientras los operadores reducían las apuestas de fuertes recortes de Estados Unidos tras datos económicos más fuertes de lo esperado.

Trump anunció que Estados Unidos impondría aranceles del 100% a los medicamentos de marca importados, del 25% a los camiones pesados y del 50% a los armarios de cocina.

También dijo que comenzaría a cobrar un arancel del 50% sobre los tocadores de baño y del 30% sobre los muebles tapizados, y que todos los nuevos aranceles entrarían en vigor a partir del 1 de octubre.

Las acciones de las empresas farmacéuticas asiáticas se desplomaron tras el anuncio: el índice farmacéutico japonés Topix

bajaba un 1,2%, mientras que el índice de medicamentos innovadores

, cotizado en Hong Kong, caía un 2%.

Las acciones de la farmacéutica surcoreana SK Biopharmaceuticals

caían un 3,6%, mientras que la biotecnológica australiana CSL

bajaba un 1,5%. El índice de los fabricantes chinos de muebles también descendía un 0,7%. Los futuros europeos cotizaban al alza, con el EUROSTOXX 50 subiendo un 0,35% y el FTSE un 0,2%.

"Nos estábamos preparando para los aranceles sectoriales sobre los productos farmacéuticos. (...) Creo que la clave está en que los detalles son todavía escasos, pero los aranceles parecen aplicarse solo a los medicamentos de marca o patentados. Eso es muy importante, sobre todo para India", dijo Khoon Goh, jefe de estudios asiáticos de ANZ.

"Pero creo que la reacción instintiva inicial más probable sería ver probablemente una continuación de la debilidad del mercado de valores que hemos visto, ya que los inversores adoptan un enfoque cauteloso".

Los anuncios, realizados en la red social Truth Social, no incluían detalles sobre si los nuevos gravámenes se aplicarían además de los aranceles nacionales o si las economías con acuerdos comerciales como la Unión Europea y Japón estarían exentas.

Los acuerdos comerciales de Washington con Japón, la UE y Reino Unido incluyen disposiciones que limitan los aranceles para productos específicos como automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, lo que significa que los nuevos aranceles de seguridad nacional más altos probablemente no los elevarán por encima de las tasas acordadas.

Los futuros del Nasdaq bajaban un 0,1%, mientras que los del S&P 500 caían un 0,06%.

Por su parte, los índices asiáticos más amplios cotizaban en rojo: el Nikkei

perdía un 0,6%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong

cedía un 0,5%. El índice chino CSI300 retrocedía un 0,3% y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 1%.

(Información de Rae Wee; edición de Kate Mayberry y Stephen Coates; editado en español por Irene Martínez)