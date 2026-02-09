Asia: Condenaron a 20 años de prisión al referente prodemocracia de Hong Kong

Lai había sido declarado culpable en diciembre de dos cargos de colusión relacionados con la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020, tras las masivas protestas prodemocracia de 2019, y de otro cargo de sedición, basado en una ley colonial.

La sentencia se produjo tras un juicio que duró más de dos años, seguido de cerca por líderes mundiales y activistas de derechos humanos. El exmagnate, fundador del ahora desaparecido periódico Apple Daily, negó los cargos durante el proceso, alegando ser un preso político.

La sentencia fue dictada por un panel de tres jueces de seguridad nacional, designados por el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. La audiencia duró menos de 10 minutos: "tras considerar la grave conducta delictiva de Lai, el Tribunal determinó que la pena total en su contra en el presente caso debería ser de 20 años de prisión", declaró el fallo. Sin embargo, dos de los 20 años se superpondrán con la condena actual de Lai, lo que significa que cumplirá 18 años adicionales, escribieron los jueces.

La sentencia añade más tensión a las relaciones entre Estados Unidos y China. En 2025, el presidente estadounidense Donald Trump habría solicitado a su homólogo Xi Jinping la liberación de Lai. Se espera que el magnate se reúna con el líder de Pekín en China en abril, y el caso del magnate de Hong Kong podría estar en la agenda.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó haber planteado la cuestión de la liberación de Lai a las autoridades chinas durante su reciente visita a Pekín, sin revelar la respuesta recibida. Al magnate, ciudadano británico desde 1996, antes del retorno de Hong Kong a la soberanía china, las autoridades de la antigua colonia le negaron el acceso consular, a pesar de las reiteradas solicitudes del gobierno británico.

China no acepta la doble nacionalidad, y las autoridades han insistido en que Lai no había renunciado a su ciudadanía china.

Lai fue condenado junto con otros ocho coacusados vinculados a Apple Daily. Seis de ellos eran exejecutivos del periódico; recibieron penas de prisión de entre seis y diez años. En enero, durante las audiencias de atenuación, los abogados de Lai hicieron mucho hincapié en el deterioro de su salud. Han pasado más de cinco años desde que Lai fue arrestado a finales de 2020, pasando la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento.

Sébastien Lai, hijo de Jimmy Lai, declaró en una entrevista con la BBC que la sentencia "lamentablemente no es inesperada".

"creo que lo inesperado fue que tardara cinco años en llegar a este punto. Mi padre pasó los últimos cinco años en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad", añadió y advirtió que, dada su edad y salud, esto podría ser esencialmente una "cadena perpetua".

"desafortunadamente, el tiempo se agota para mi padre. El tiempo se agota a su edad, dada su condición y sus problemas cardíacos. Ha perdido diez kilos solo en el último año", afirmó Sébastien Lai.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, calificó la sentencia de 20 años de prisión impuesta a Lai como "profundamente satisfactoria". "los crímenes de Jimmy Lai son atroces y extremadamente graves. Su severa condena de 20 años de prisión demuestra la solidez del Estado de derecho, garantiza la justicia y resulta profundamente satisfactoria", afirmó en un comunicado. (ANSA).