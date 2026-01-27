Asia: Corea del Norte lanza misiles al mar de Japón, tensión al máximo

(ANSA-AFP) - SEUL, 27 GEN - Otra provocación y una supuesta demostración de fuerza hacia sus vecinos, pero también puertas adentro. Corea del Norte ha lanzado un par de "misiles" al mar de Japón, según el ejército de Seúl. El Ministerio de Defensa japonés también declaró que Pyongyang lanzó lo que parecía ser un cohete balístico. Según el gobierno japonés y el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos. Los cohetes, detectados alrededor de las 15:50 hora local (7:50 CET) desde una zona al norte de Pyongyang, cayeron fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón, según fuentes gubernamentales. Tokio, Seúl y Washington están analizando el alcance, la trayectoria y las características técnicas de los misiles en tiempo real, en medio de la creciente tensión en la península de Corea. El primer ministro japonés, Takaichi Sanae, ha ordenado un aumento de la inteligencia, controles de seguridad inmediatos en aeronaves y buques comerciales, y la activación de protocolos para gestionar cualquier imprevisto. A su vez, Seúl ha reforzado la vigilancia a lo largo de su frontera marítima, manteniendo a sus fuerzas armadas en alerta máxima ante nuevos lanzamientos. El incidente, que coincidió con ejercicios conjuntos entre Seúl y Washington, marca la segunda prueba de misiles de Corea del Norte en menos de un mes: el 4 de enero, Pyongyang ya había lanzado dos misiles balísticos desde las afueras de la capital, reivindicando el éxito de la prueba de misiles hipersónicos al día siguiente a través de la Agencia Central de Noticias de Corea. Los últimos lanzamientos de múltiples misiles balísticos de corto alcance, realizados hoy por la Corea del Norte de Kim Jong-un hacia el Mar de Japón, son una demostración de fuerza militar de Pyongyang de cara al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, que a principios de febrero finalizará sus principales políticas en materia de defensa, diplomacia y economía. Los medios de comunicación de Seúl informaron al respecto, señalando que el evento será el primero de este tipo en cinco años. El último arrebato de Corea del Norte se produjo al concluir el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, su visita de tres días a Corea del Sur, preparándose para partir hacia Japón, la segunda escala de su gira por Asia. Colby se reunió con altos funcionarios surcoreanos, incluyendo al Asesor de Seguridad Nacional y a los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, para tratar temas relacionados con la alianza, como la solicitud de Seúl de construir submarinos de propulsión nuclear. El viaje se produjo después de que el Pentágono publicara la semana pasada una nueva estrategia de defensa estadounidense, supervisada por Colby. La estrategia exige que Seúl asuma un papel "principal" en su defensa y considera a Corea del Norte una "amenaza militar directa" para Corea del Sur y Japón. En este escenario, las fuerzas nucleares de Corea del Norte representan un peligro claro y presente de un ataque nuclear en suelo estadounidense. (ANSA-AFP).