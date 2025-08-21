Asia cotiza dispar mientras los mercados se preparan para Jackson Hole

Por Kevin Buckland

TOKIO, 21 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense rondaba el jueves por debajo de máximos de una semana y los mercados bursátiles asiáticos cotizaban mientras los inversores se preparaban para tres días de noticias potencialmente movidas por el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole.

Los banqueros centrales de todo el mundo asistirán al evento, que comienza más tarde en el día, con el foco clave en el discurso del viernes del presidente de la Fed, Jerome Powell, mientras los operadores intentan calibrar las posibilidades de un recorte de tipos en septiembre.

El impulso subyacente de la renta variable, que ha estado en racha últimamente, se mantuvo fuerte, con el índice de referencia australiano subiendo un 0,9% para alcanzar un récord.

Otros índices perdían algo de terreno, pero no se han alejado demasiado de sus máximos recientes. El Nikkei japonés

, que alcanzó un máximo histórico el martes, cedía un 0,6%. El KOSPI de Corea del Sur un 0,7%. El miércoles a su nivel más bajo en seis semanas, pero no está demasiado lejos de su máximo en cuatro años, alcanzado el 31 de julio.

"Sigo siendo optimista respecto a las acciones y comprador en las caídas, viendo este reciente descenso más como un ejemplo de que se está quitando algo de espuma de la parte superior del mercado", dijo Michael Brown, estratega de investigación en Pepperstone.

"El fuerte crecimiento de los beneficios, una economía subyacente resistente y un tono más calmado en el comercio, deberían mantener la trayectoria de menor resistencia al alza, mientras que cualquier posible flexibilización de la Fed probablemente también proporcionaría una mano amiga". Los valores de primer orden de China continental ganaban un 0,7%, aunque el Hang Seng de Hong Kong cedía un 0,1%. Los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 sumaban un 0,1%. Los futuros del Nasdaq apuntaban un 0,1% al alza, tras la caída del 0,7% del Nasdaq Composite. Los futuros del S&P 500 se mantenían planos después de que el índice al contado cediera un 0,2%.

El presidente de la Fed ha dicho que es reacio a recortar los tipos debido a las presiones de precios impulsadas por los aranceles que se esperan para los próximos meses.

Los operadores aumentaron sus apuestas por un recorte en septiembre tras un informe de creación de empleo sorprendentemente débil a principios de este mes y se vieron más alentados después de que los datos de precios al consumidor mostraran una presión alcista limitada por los aranceles.

Sin embargo, una lectura de precios al productor más alta de lo esperado la semana pasada complicó el panorama de la política monetaria. El dólar cotizaba con pocos cambios a 147,38 yenes.

El euro y la libra esterlina se mantenían estables en US$1,1645 y US$1,3454, respectivamente. El oro bajaba un 0,3% a los US$3338 la onza.

Los precios del petróleo subían, mientras el descenso de los inventarios de crudo y combustible en EEUU, mayor de lo esperado, respaldó las expectativas de una demanda estable. Los futuros del crudo Brent subían un 0,5%, hasta los US$67,16 el barril, tras ganar un 1,6% en la sesión anterior. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían un 0,5%, a US$63,05, tras subir un 1,4% el miércoles.

(Información de Kevin Buckland; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Irene Martínez)