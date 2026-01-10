Asia: derrumbe de vertedero de residuos en Filipinas, 6 muertos y 32 desaparecidos

El accidente ocurrió el jueves y dejó a aproximadamente 50 trabajadores de recolección de residuos enterrados en el deslizamiento de tierra.

Según un funcionario local, el vertedero de Binaliw, operado por una empresa privada en la ciudad de Cebú, alcanzó una altura equivalente a la de un edificio de 20 plantas.

Los rescatistas se enfrentan al riesgo de otro deslizamiento de tierra, advirtió Jo Reyes, rescatista de Cebú, en un comunicado. "El trabajo continúa", pero "el vertedero se mueve de vez en cuando", explicó. "Por lo tanto, debemos suspender temporalmente las operaciones para garantizar la seguridad de nuestros rescatistas", añadió.

Informes previos indicaban cuatro muertos, pero Dave Tumulak, concejal de la ciudad de Cebú y presidente del consejo de gestión de desastres de la ciudad, declaró que los equipos que trabajaban en turnos de 24 horas descubrieron dos cadáveres más este sábado, lo que eleva el número de muertos a seis.

El número de desaparecidos se mantiene actualmente en 32.

