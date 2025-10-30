Asia duda tras el acuerdo de Trump y Xi y la decisión del BoJ

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 30 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas oscilaban entre las ganancias y las pérdidas el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había llegado a un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping, sobre tierras raras y aranceles, mientras que el yen se debilitaba, después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés.

Tras una reunión de casi dos horas con Xi, Trump dijo que había acordado reducir los aranceles sobre las importaciones procedentes de China a cambio de que Pekín reanudara las compras de soja estadounidense, mantuviera el flujo de las exportaciones de tierras raras y tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

Sin embargo, la reacción inmediata del mercado fue agitada, con los operadores intentando dar sentido a la información publicada hasta el momento y a la espera de más detalles. China aún no ha hecho comentarios.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

revirtió un aumento anterior de hasta un 0,5% para negociarse en el momento de elaboración de este artículo a la baja un 0,5%, mientras que los futuros e-mini del S&P 500 de Estados Unidos

se movieron un 0,1% a la baja a medida que las ganancias anteriores se desvanecían.

"Por el momento, la evolución de los precios hace pensar que gran parte de la subida ya estaba descontada", afirmó Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com en Melbourne. "Podría decirse que los mercados esperaban la eliminación completa del arancel sobre el fentanilo, así que eso podría explicar la ambivalencia en los mercados".

Los mercados globales también están inmersos en una serie de decisiones de los bancos centrales que darán pistas sobre el futuro de los tipos de interés.

Aunque el Banco de Japón no modificó los tipos, como se esperaba, repitió su promesa de seguir aumentando los costes de endeudamiento si la economía se mueve en línea con sus previsiones. El Nikkei 225 bajaba un 0,4%, tras la del Banco de Japón. El yen revirtió los avances anteriores frente al dólar estadounidense y se mantenía estable en 152,77 yenes. Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC en Hong Kong, afirmó: "El Banco de Japón va de puntillas hacia una subida".

Dado que octubre fue una oportunidad perdida para subir los tipos, todas las miradas se centran ahora en diciembre, cuando parece probable que se produzca una subida.

La Reserva Federal el miércoles en un cuarto de punto porcentual, como se esperaba, pero la nueva declaración de política monetaria del banco central estadounidense incluyó varias referencias a la falta de datos oficiales durante el actual cierre de la Administración federal, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los periodistas más tarde que es probable que los dirigentes monetarios se vuelvan más cautelosos si se les priva de más informes de empleo e inflación.

Estos comentarios llevaron a los operadores a recortar sus previsiones de un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del banco central estadounidense en diciembre, que antes se consideraba casi seguro. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal implican ahora una probabilidad del 67,8% de que la Fed mantenga los tipos en su próxima reunión del 10 de diciembre, frente al 9,1% del miércoles.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años

se situaba en el momento de elaboración de este artículo en torno a un máximo de tres semanas del 4,066%, lo que supone una subida de 0,8 puntos básicos frente al cierre anterior del 4,058%. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, retrocedía desde máximos de dos semanas, un 0,2%, hasta 98,98. El oro subía un 0,8%, a US$3960 la onza. El euro cotizaba un 0,3% más alto, a US$1,1628, antes de la decisión del Banco Central Europeo más tarde en el día, que por tercera vez consecutiva.

Por otra parte, el índice KOSPI revirtió una ganancia de hasta el 1,6%, después de que Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung ultimaran los detalles de un acuerdo comercial, y en sus últimas operaciones bajaba un 0,2%.

Las acciones de Samsung Electronics

subían un 3,4%, después de que el jueves informara de un aumento del 32% en el beneficio operativo del tercer trimestre.

La temporada de resultados empresariales está avivando la ansiedad entre los inversores por el coste de la expansión de la inteligencia artificial, incluso cuando la economía estadounidense parece seguir gozando de buena salud, lo que ejerce presión sobre los valores de las megacapitales tecnológicas, que representan la mayor ponderación en el índice S&P 500. Meta pronosticó el miércoles unos gastos de capital "notablemente mayores" para el próximo año, mientras sus ingresos superaban las estimaciones del mercado, y el gasto de Microsoft en infraestructura de inteligencia artificial se disparó hasta un récord de casi US$35.000 millones en el trimestre de septiembre. Las acciones de ambas empresas se desplomaban. Sin embargo, Alphabet, el gigante tecnológico rival y matriz de Google, se desmarcó de la tendencia y sus acciones subían en las operaciones posteriores al cierre, tras superar las expectativas de ingresos. En los mercados energéticos, el crudo Brent bajaba un 0,5%, hasta los US$64,59 por barril.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Kim Coghill y Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)