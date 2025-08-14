Asia: EE.UU. discute envío de más armas a Filipinas

Sin embargo, ambas partes no han llegado a una decisión final, dijo este jueves el embajador de Manila en Washington, José Manuel Romualdez.

El ejército estadounidense le envió en abril pasado a Filipinas un sistema de misiles de alcance medio llamado Typhon, un arma terrestre que puede disparar el Misil Estándar-6 y el Misil Terrestre Tomahawk desde el norte del país, como parte de los ejercicios de combate conjuntos.

Eso fue seguido por el transporte por parte del ejército estadounidense de un lanzamisiles antibuque, también en abril, a la provincia filipina más septentrional de Batanes, cerca de la frontera marítima de Taiwán.

China protestó fuertemente la instalación de los sistemas de misiles estadounidenses, advirtiendo que estos amenazan la estabilidad regional. Beijing pidió a Filipinas que retire los lanzamisiles de su territorio, pero el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. rechazó la demanda.

El embajador José Manuel Romualdez dijo, sin dar más detalles, que el posible despliegue por parte de los Estados Unidos de más sistemas de interdicción de buques de la Marina o lanzadores de misiles NMESIS "estaba siendo discutido para su consideración por ambas partes". Los sistemas de misiles antibuque podrían instalarse a lo largo de las regiones costeras filipinas frente al Mar de China Meridional y regiones periféricas para reforzar la disuasión contra la agresión, explicó.

"Esto es parte de la sólida asociación de defensa entre Estados Unidos y Filipinas", dijo Romualdez al margen de una conferencia de comercio e inversión en Manila, donde él y la Secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lázaro, alentaron a las principales empresas estadounidenses a invertir en una amplia gama de industrias, desde la energía y las telecomunicaciones hasta la infraestructura y la construcción naval, en Filipinas, el aliado más antiguo de los Estados Unidos en Asia.

"Cuando las empresas estadounidenses invierten aquí, no se trata solo de rendimientos del capital, se trata de rendimientos de la alianza", agregó Romualdez a los ejecutivos de negocios estadounidenses en la conferencia. "Una economía filipina más fuerte significa un socio de defensa más capaz y confiable para los Estados Unidos".

"En un momento en que Estados Unidos está diversificando las cadenas de suministro y repensando la estrategia global, somos una elección natural y una necesidad estratégica", dijo Romualdez. "Cada dólar estadounidense invertido en Filipinas fortalece la posición de Estados Unidos en el Indo-Pacífico".

(ANSA).