Asia: Ejercicios militares de China cerca de Taiwán

El ejército chino está "utilizando destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones" en los ejercicios militares, que incluyen "disparos con munición real contra objetivos marítimos al norte y suroeste de Taiwán", según un comunicado del Comando de la Zona Oriental del Ejército Popular de Liberación.

Taipéi ya había condenado las acciones de China, calificándolas de "intimidación militar", y posteriormente anunció un despliegue de fuerzas adecuado en respuesta a las maniobras chinas. "Se han desplegado las fuerzas apropiadas", declaró el ejército taiwanés.

En una publicación en Weibo, el Comando del Teatro de Operaciones Oriental del ejército chino, a cargo del Estrecho de Taiwán, describió el ejercicio militar como un "escudo de justicia". "Todos aquellos que conspiran por la independencia serán aniquilados al encontrarse con el escudo", afirmó la publicación.

En una conferencia de prensa habitual, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró que cualquier intento de detener la unificación de Taiwán con China continental estaba condenado al fracaso.

Con el nombre en clave "Misión Justicia 2025", los ejercicios militares chinos se llevan a cabo días después de que Estados Unidos anunciara la venta de uno de sus mayores paquetes de armas a Taiwán, por valor de US$11.000 millones. Esta medida provocó una enérgica protesta de Pekín, que a su vez sancionó a empresas de defensa estadounidenses.

El intento de Taiwán de reforzar su defensa este año también ha enfurecido a Pekín, que reclama la isla autónoma como su territorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín calificó los ejercicios como un "severo castigo para las fuerzas separatistas que buscan la independencia por la fuerza" y advirtió a las "fuerzas externas" contra el "uso de Taiwán para contener a China". "Cualquier plan siniestro para obstruir la reunificación de China está condenado al fracaso", declaró el portavoz del ministerio, Lin Jian, en una rueda de prensa el lunes.

Si bien China lleva mucho tiempo abogando por la "reunificación pacífica" con Taiwán, también cuenta con una ley que establece que recurrirá a "medios no pacíficos" para evitar la "secesión" de la isla. Pekín ha acusado al presidente taiwanés, Lai Ching-te, de buscar la "independencia de Taiwán".

Pero, el presidente sostiene que Taiwán ya es una nación soberana y, por lo tanto, no necesita declarar formalmente su independencia. El domingo, Lai declaró en una entrevista televisiva local que Taiwán debía "seguir planteando dificultades para que China nunca pueda cumplir con los requisitos" para una invasión.

También afirmó que su administración estaba comprometida con "mantener el statu quo" y no provocaría a China, aunque añadió que la paz depende de la "fuerza real".

Las encuestas muestran sistemáticamente que la mayoría de los taiwaneses desean el "statu quo", lo que significa que no desean unificarse con China ni declarar formalmente su independencia.

Desde 2022, Pekín ha intensificado los ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, generalmente en respuesta a lo que considera amenazas, como la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán en 2022 y la investidura de Lai en 2024.

El último ejercicio con fuego real de China en el estrecho de Taiwán, celebrado en abril, simuló ataques contra puertos e instalaciones energéticas clave, según declaró entonces el Ejército Popular de Liberación. Junto con los ejercicios, el ejército chino difundió una serie de caricaturas que representaban a Lai como un "parásito". (ANSA).