Asia: "Guerra total" entre Pakistán y Afganistán

El ministro de Defensa de Islamabad declaró a los países vecinos en "guerra abierta" tras meses de enfrentamientos.

La prensa reportó en Kabul y Kandahar, donde reside el líder supremo Hibatullah Akhundzada, explosiones y aviones sobrevolando la zona hasta el amanecer. La operación fue el bombardeo más generalizado de Pakistán contra la capital afgana y sus primeros ataques aéreos contra la base de poder sureña de las autoridades talibanes desde su regreso al poder en 2021.

Cerca del importante paso fronterizo de Torkham entre ambos países, hubo bombardeos el viernes por la mañana, y un campamento que albergaba a afganos que regresaban de Pakistán fue alcanzado por los combates durante la noche.

La última operación de Pakistán se produjo después de que fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas paquistaníes el jueves por la noche en represalia por ataques aéreos previos de Islamabad.

Las relaciones entre los vecinos se han deteriorado en los últimos meses, con los cruces fronterizos terrestres prácticamente cerrados desde los mortíferos combates de octubre que se cobraron la vida de más de 70 personas en ambos bandos.

Islamabad acusa a Afganistán de no actuar contra los grupos militantes que perpetran ataques en Pakistán, algo que el gobierno talibán niega. La mayoría de los ataques han sido reivindicados por el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo militante que ha intensificado sus ataques en Pakistán desde que los talibanes afganos volvieron al poder en Kabul en 2021.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, declaró una "confrontación total" con el gobierno talibán, publicando en X: "Ahora es una guerra abierta entre nosotros y ustedes".

Varias rondas de negociaciones entre Islamabad y Kabul siguieron a un alto el fuego inicial mediado por Qatar y Turquía, pero los esfuerzos no han logrado un acuerdo duradero.

Tras reiteradas violaciones de la tregua inicial, Arabia Saudita intervino este mes, mediando en la liberación de tres soldados paquistaníes capturados por Afganistán en octubre.

Irán, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán, se ofreció el viernes a ayudar a "facilitar el diálogo", mientras que el ministro de Asuntos Exteriores saudita habló con su homólogo paquistaní y China afirmó estar "colaborando" con ambos países, al tiempo que hacía un llamamiento a la calma.

Tanto los ejércitos afgano como paquistaní afirmaron haber matado a decenas de soldados en la reciente violencia fronteriza, tras múltiples ataques de Islamabad contra Afganistán y enfrentamientos en la frontera en los últimos meses. El gobierno talibán confirmó los ataques aéreos paquistaníes, y su portavoz, Zabihullah Mujahid, afirmó que no hubo víctimas. Horas antes, Mujahid anunció "operaciones ofensivas a gran escala" en la frontera "en respuesta a las reiteradas violaciones del ejército paquistaní".

El Ministerio de Defensa afgano informó de la muerte de ocho de sus soldados en la ofensiva terrestre. En el campamento para repatriados cerca de Torkham, varios civiles resultaron heridos en un ataque paquistaní, según informó un funcionario afgano.

La operación militar se produce tras los recientes ataques paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktika, que, según la misión de la ONU en Afganistán, causaron la muerte de al menos 13 civiles.

Además de las operaciones militares, en los últimos meses se han producido una serie de atentados suicidas mortales en Pakistán y Afganistán. Entre ellos, un ataque contra una mezquita chiita en Islamabad que mató al menos a 40 personas y fue reivindicado por el Estado Islámico. (ANSA).