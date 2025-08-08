Asia: Japón inicia maniobras militares

La Fuerza Aérea Japonesa (ASDF) ha comenzado a desplegar cazas furtivos F-35B de fabricación estadounidense en el suroeste del país, listos para su uso en sus portaaviones.

Los aviones volaron desde la isla de Guam, en el Pacífico, hasta la Base Aérea de Nyutabaru, en la prefectura de Miyazaki. La ASDF planea adquirir un total de 42 F-35B, con un valor total de 4200 millones de euros, y desplegar ocho en la base para marzo.

Los vuelos de entrenamiento previstos para los aviones —que pueden despegar desde pistas cortas y aterrizar verticalmente, según informes de la prensa japonesa— ya han provocado protestas entre los residentes, molestos por el ruido que generan.

Los ejercicios se programaron inicialmente para la isla deshabitada de Mage, en la prefectura de Kagoshima, tras la finalización de una base de las Fuerzas de Autodefensa equipada con pistas dedicadas.

Sin embargo, debido a retrasos en la construcción, el Ministerio de Defensa trasladó el campo de entrenamiento a Nyutabaru en febrero. En este sentido, el gobernador de Miyazaki, Shunji Kono, expresó su decepción por la falta de medidas para aliviar la carga de los residentes locales.

Como parte de su actual estrategia de defensa, para contrarrestar el expansionismo de Pekín —que la Casa Blanca considera una amenaza a su hegemonía—, Tokio está dispuesto a gastar aproximadamente 10 billones de yenes (61.600 millones de euros) al año, lo que lo convierte en el tercer mayor inversor militar del mundo, después de Estados Unidos y China. (ANSA).