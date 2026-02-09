Asia: La UE y la ONU "deploran" la sentencia contra Lai

"La UE insta a las autoridades de Hong Kong a restablecer la confianza en la libertad de prensa en Hong Kong y a cesar el procesamiento de periodistas", declaró la portavoz de Asuntos Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en un comunicado.

A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Trk, deploró la condena de Jimmy Lai, fundador del ya desaparecido periódico prodemocracia hongkonés Apple Daily. "Jimmy Lai es un editor condenado a 20 años de prisión por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional", declaró el Alto Comisionado, exigiendo su liberación inmediata.

"Este veredicto debe ser anulado de inmediato por ser incompatible con el derecho internacional", añadió Trk en un comunicado publicado en Ginebra. Jimmy Lai fue declarado culpable de los cargos presentados en virtud de la legislación de seguridad nacional vigente en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), según el comunicado. Este resultado pone de relieve cómo las disposiciones vagas y excesivamente amplias de la legislación de seguridad nacional de Hong Kong pueden dar lugar a interpretaciones y aplicaciones que violan las obligaciones internacionales de Hong Kong en materia de derechos humanos.

La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, se comprometió a reanudar rápidamente el contacto con Pekín tras la condena a 20 años de prisión impuesta a Lai, cuyo caso ha llevado a los líderes occidentales a pedir su liberación. "Tras la sentencia de hoy, abordaremos con prontitud el caso del Sr. Lai", declaró Cooper en un comunicado. "Nos solidarizamos con el pueblo de Hong Kong", añadió.

Pero, en contraste, China ha declarado "legítima" y "razonable" la condena de 20 años impuesta al magnate de los medios, tras su juicio por seguridad nacional. "Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa. Añadió que la larga condena "es razonable, legítima y legal; no cabe discusión".

Lai es ciudadano chino, así como uno de los principales planificadores y participantes de una serie de actividades antichinas y desestabilizadoras en Hong Kong, añadió Lin, en respuesta a una pregunta sobre la sentencia y la mención de su caso como ciudadano británico por parte del primer ministro británico, Keir Starmer, durante su reciente visita a China, así como su liberación, solicitada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Sus acciones han socavado gravemente el principio fundamental de 'un país, dos sistemas', han puesto en grave peligro la seguridad nacional y han dañado la prosperidad, la estabilidad y el bienestar de los residentes de Hong Kong. Por lo tanto, Lai merece un castigo severo conforme a la ley", reiteró Lin durante la rueda de prensa diaria. "Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho. Las autoridades judiciales de la Administración Especial desempeñan sus funciones conforme a la ley, respetan su autoridad y protegen la seguridad nacional de manera razonable, legítima e irreprochable", continuó el portavoz.

El líder de la antigua colonia británica, John Lee, también celebró la sentencia de Lai. "La severa condena de 20 años de prisión demuestra el Estado de derecho, defiende la justicia y es profundamente gratificante", señaló el gobernador en un comunicado. (ANSA).