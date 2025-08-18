Asia: Myanmar, elecciones a partir del 28 de diciembre

"La primera fase de las elecciones generales democráticas multipartidarias para cada parlamento comenzará el domingo 28 de diciembre de 2025", declaró la Comisión Electoral de la Unión en un comunicado. "Las fechas de las fases posteriores se anunciarán más adelante", agregó.

El anuncio se produjo a pesar de la guerra civil que ha devastado gran parte del país y de los observadores internacionales que han calificado las elecciones de farsa.

Myanmar se ha visto desgarrado por el conflicto desde que el ejército derrocó al gobierno de la líder prodemocrática Aung San Suu Kyi en 2021, lanzando acusaciones infundadas de fraude electoral.

Hay zonas del país que escapan al control militar, administradas por una multitud de guerrillas prodemocracia y poderosas organizaciones étnicas armadas que se han comprometido a bloquear las elecciones en sus enclaves.

Los analistas afirman que, en las elecciones, es probable que el líder de la junta, Min Aung Hlaing, conserve el poder sobre cualquier nuevo gobierno, ya sea como presidente, líder militar o en algún nuevo cargo donde consolide el control.

"Creo que estas elecciones se celebran solo para empoderar a dictadores militares hasta el fin del mundo", declaró un ciudadano birmano en el estado occidental de Rakáin. "No creo que las elecciones tengan ningún significado para el pueblo", añadió el hombre de 63 años, que prefirió no ser identificado por razones de seguridad.

La guerra civil de Myanmar ha causado miles de muertes, ha sumido a más de la mitad del país en la pobreza y ha desplazado a más de 3,5 millones.

La junta ha promocionado las elecciones como una forma de poner fin al conflicto y ha ofrecido recompensas en efectivo a los combatientes de la oposición dispuestos a deponer las armas antes de las elecciones.

El anuncio de las elecciones se produce después de que la administración militar de Myanmar, liderada por Min Aung Hlaing, declarara el mes pasado el fin del estado de emergencia en algunas partes del país en preparación para las elecciones de diciembre y enero.

Grupos de la oposición, incluida la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, se han comprometido a boicotear las elecciones, considerándolas una farsa destinada a consolidar el poder de Min Aung Hlaing. Myanmar se ha visto asolada por la guerra civil desde el golpe, con amplias zonas del país controladas por diversos grupos rebeldes, como la Fuerza de Defensa del Pueblo, el Ejército de Arakan y el Ejército de Liberación Nacional de Ta'ang.

El país del sudeste asiático celebró sus últimas elecciones en noviembre de 2020.

Tras una aplastante victoria de la Liga Nacional para la Democracia, el ejército afirmó que la votación estuvo contaminada por un fraude generalizado antes de arrestar a Aung San Suu Kyi y a numerosos otros líderes electos democráticamente.

Grupos independientes de observación electoral, como la Red Asiática para Elecciones Libres y el Centro Carter, han desestimado las acusaciones de fraude generalizado y han afirmado que el resultado coincidió en gran medida con la opinión pública. (ANSA).