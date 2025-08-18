Asia: Pekín listo para unificar Taiwán pacíficamente

"Estamos dispuestos a trabajar con pleno compromiso y sinceridad por la reunificación pacífica, pero no permitiremos que nadie separe a Taiwán de China de ninguna manera", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.

El propio Xi ha utilizado públicamente un lenguaje similar sobre la "reunificación pacífica" en el pasado, pero también ha insistido claramente en que "nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza". Trump, en declaraciones a Fox News el viernes, mientras se dirigía a Alaska para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en relación con la guerra en Ucrania, también citó, de forma inusual, las declaraciones de Xi al respecto: "Pero soy muy paciente, y China es muy paciente".

La cuestión de Taiwán, un asunto clave para el liderazgo chino, ha adquirido un perfil delicado debido a los paralelismos con la agresión rusa contra Ucrania y los últimos intentos de diálogo entre Washington y Moscú. Los observadores creen que China se beneficiaría de una distensión entre Estados Unidos y Rusia, bajo ciertas condiciones.

La relación entre Trump y el líder del Kremlin aportaría estabilidad al sistema internacional, con importantes beneficios para la atribulada economía china.

El razonamiento que circula en los círculos diplomáticos de Pekín es que, tras haber evitado hasta ahora la amenaza de sanciones secundarias lanzada por el magnate al petróleo ruso (del cual China e India son importantes compradores con descuento) para poner fin a la guerra, el liderazgo chino está muy atento a la posible solución a la "crisis ucraniana", ofreciendo así a Xi un arma más poderosa en las reivindicaciones de Pekín sobre Taiwán y los mares de China Meridional y Oriental.

La cumbre Trump-Putin en Alaska evitó la posibilidad de que las sanciones secundarias sentaran un precedente peligroso en caso de un enfrentamiento militar entre China y Taiwán.

Una respuesta de represalia de este tipo por parte de Estados Unidos y Occidente pondría en peligro las líneas de suministro energético de China, especialmente desde Asia Central.

Además, la posibilidad de una solución a la guerra en Ucrania que implique la aceptación por parte de Kiev de pérdidas territoriales y políticas, y en consecuencia por parte de Estados Unidos y Europa, podría otorgar a Xi una mayor influencia en sus reivindicaciones territoriales, ya que Taipéi y otros aliados estadounidenses en la región desafiarían la determinación de Washington de protegerlos.

Por otro lado, según informó el South China Morning Post, analistas chinos han advertido que Pekín corre el riesgo de enfrentarse a una creciente presión geopolítica si Estados Unidos extiende a Ucrania una protección de seguridad similar a la de la OTAN para poner fin a la guerra con Rusia tras la cumbre Trump-Putin.

Por lo tanto, Pekín está siguiendo de cerca la solución para Ucrania: la posible restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia depende de la relación personal de Trump con Putin, y Moscú es consciente de que el próximo presidente estadounidense podría cambiar de rumbo y adoptar una postura más confrontativa.

Para el Kremlin, esta es una ventana de oportunidad que vale la pena aprovechar. Y lo mismo ocurre con Xi en el caso de Taiwán. (ANSA).