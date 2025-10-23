Asia retrocede mientras EE.UU. sopesa nuevas restricciones comerciales a China

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 23 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían por segundo día consecutivo el jueves, tras de las grandes empresas tecnológicas que agravaron la caída de Wall Street, mientras que las sanciones estadounidenses contra Rusia y los posibles nuevos controles de las exportaciones chinas reavivaron las preocupaciones geopolíticas.

Los precios del petróleo subían un 3%, después de que Estados Unidos impusiera sanciones a las grandes empresas rusas Rosneft y Lukoil por la guerra de Ucrania.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, perdía un 0,4%, mientras que el Nikkei 225 japonés se hundía un 1,5%.

Las bolsas chinas caían hasta un 1,1%, después de que fuentes dijeran que la Casa Blanca está considerando un plan para frenar una serie de exportaciones de software a China como represalia por la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín.

"Sin datos macroeconómicos frescos para anclar el sentimiento, los inversores se inclinan a la defensiva mientras la visita de Trump a Asia (la próxima semana) agita los nervios geopolíticos", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Bank en Singapur.

"La charla en torno a las restricciones de exportación de software de Estados Unidos a China ha golpeado el sentimiento tecnológico justo donde duele y las renovadas sanciones a Rusia son un recordatorio de que los riesgos geopolíticos tampoco están desapareciendo", añadió.

Los mercados globales de renta variable se alejan de sus máximos históricos a medida que comienza la temporada de resultados empresariales y los inversores recogen beneficios. Aunque los resultados o las perspectivas de las grandes tecnológicas han decepcionado a los inversores, la mayoría de las empresas que han presentado sus resultados hasta ahora han superado las estimaciones de los analistas.

Las bolsas surcoreanas caían un 0,7%, en un contexto de descenso generalizado de los fabricantes de equipos tecnológicos. El Banco de Corea mantuvo los tipos de interés, tal y como esperaban los analistas consultados por Reuters. El crudo Brent subía en el momento de elaboración de este artículo un 2,9%, a US$64,41 por barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera el miércoles sanciones relacionadas con Ucrania por primera vez en su segundo mandato, dirigidas a Rosneft y Lukoil.

La medida se produjo el mismo día en que los países de la UE aprobaron un decimonoveno paquete de sanciones a Moscú que incluye la prohibición de las importaciones de gas natural licuado ruso.

"Las sanciones son negativas para la región", afirmó Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com en Melbourne. "La mayoría de las economías asiáticas son importadoras netas de energía y esto solo inhibe el crecimiento y es un motor marginal de la inflación". Según fuentes, la empresa privada Reliance Industries —el mayor comprador indio de petróleo ruso— planea recortar drásticamente esas importaciones debido a las sanciones de la UE y Estados Unidos y es probable que otras refinerías indias realicen también reducciones masivas.

