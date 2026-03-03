Asia se apresura a comprar GNL mientras Qatar detiene su producción debido a la guerra en Irán

Por Emily Chow y Sudarshan Varadhan

SINGAPUR, 3 mar (Reuters) -

India comenzó a racionar el gas natural el martes, mientras los países de Asia recurrían al mercado al contado ‌para reemplazar los suministros, activaron planes de ‌emergencia ⁠y se preparaban para aumentar la producción, mientras el conflicto en Oriente Medio restringía el transporte marítimo y detenía la producción de Qatar.

Funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas de Japón, Taiwán, Bangladés y Pakistán afirmaron que ​no esperaban un ⁠impacto inmediato, ya ⁠que algunos cargamentos previstos para este mes ya habían llegado, pero que diversificarían sus fuentes de importación y comprarían gas ​natural licuado (GNL) en el mercado al contado si la guerra se prolongaba.

Los compradores de GNL en Asia representan más ‌del 80% de los envíos de Qatar, el segundo productor mundial después ​de Estados Unidos, según datos de la empresa de ​análisis Kpler.

En India, las empresas gasísticas redujeron el martes el suministro a las empresas en previsión de una menor oferta procedente de Oriente Medio tras la interrupción de la producción en Qatar, según informó Reuters.

Taiwán, que genera más del 40% de su electricidad a partir de GNL e importa un tercio de su suministro de Qatar, comprará más a Estados Unidos y podría coordinarse con Corea del ​Sur y Japón si se prolonga el bloqueo del transporte marítimo, según informó el martes su Ministerio de Economía.

"Seguiremos avanzando en la dirección que hemos seguido hasta ahora: obtener cantidades ⁠suficientes de energía a través de mercados diversificados", dijo el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, quien añadió que se había activado un "mecanismo de respuesta de emergencia" ‌para hacer frente a la interrupción del suministro de Qatar.

Japón, que es el segundo importador mundial de GNL y obtiene el 4% de su gas de podría recurrir al mercado al contado o hacer que las empresas energéticas compren entre sí si fuera necesario, según declaró su ministro de Comercio.

SUMINISTRO DE GNL EN EL SUR DE ASIA

En Bangladés y Pakistán, los responsables del sector compararon la situación con las secuelas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, cuando los precios del GNL se dispararon y ‌se interrumpió el suministro, lo que provocó cortes de electricidad prolongados.

Mientras que la importante generación solar de Pakistán evitará los cortes de ⁠electricidad durante el día, Bangladés corre el riesgo de sufrir escasez y podría tener que aumentar las importaciones de carbón ‌y electricidad de India, según expertos del sector.

Un alto funcionario de la empresa estatal Petrobangla afirmó que ⁠una interrupción prolongada ejercería presión sobre la generación de energía y la producción industrial a ⁠medida que se acerca la temporada alta del verano boreal.

Hasta ahora, cuatro de los nueve cargamentos qataríes programados para marzo en Bangladés han cruzado el estrecho de Ormuz, según el funcionario, quien añadió que Daca podría intentar adquirir cargamentos al contado.

"La verdadera pregunta es hacia dónde irán los precios", dijo el ejecutivo. "Los precios podrían multiplicarse y, francamente, simplemente no podemos permitírnoslo".

Los precios de referencia ‌del GNL asiático subieron hasta casi un 40% el lunes, ​mientras que los precios de referencia del gas al por mayor en Europa cerraron con un alza de entre el 35% y el 40%.

(Información de Emily Chow y Sudarshan Varadhan en Singapur, Ben Blanchard y Emily Chan en Taipéi, Ariba Shahid en Karachi, Ruma Paul en Daca, Yoshifumi Takemoto y Jekaterina Golubkova en Tokio, ‌Nidhi Verma en Nueva Delhi; redacción de Sudarshan Varadhan; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Jorge Ollero Castela)