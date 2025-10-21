Asia se dispara al disminuir la tensión comercial y la inquietud por el crédito

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 21 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el martes, en un momento en que la perspectiva de aliviar las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo impulsaba el sentimiento de riesgo, mientras que Sanae Takaichi fue elegida como próxima primera ministra de Japón, lo que el Nikkei y sobre el yen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que espera alcanzar un acuerdo comercial justo con el presidente chino, Xi Jinping, y restó importancia a los riesgos de un enfrentamiento por la cuestión de Taiwán.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han lastrado los mercados en las últimas semanas y los inversores se centran ahora en la reunión prevista entre Trump y Xi al margen de una conferencia económica en Corea del Sur la próxima semana.

La persistente esperanza de que se pueda llegar a una resolución levantó el ánimo de los inversores. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

alcanzaba un máximo de más de cuatro años y medio y subía un 0,94%. Las acciones chinas

avanzaban un 0,2%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong

avanzaba un 1% en las primeras operaciones. Las bolsas australianas subían, mientras los inversores se hacían con acciones de tierras raras y minerales críticos tras la firma de un acuerdo de suministro entre el país y Estados Unidos. El Nikkei japonés alcanzaba un máximo histórico y estaba a punto de alcanzar los 50.000 puntos, mientras el llamado "comercio Takaichi" no daba señales de detenerse. Una votación parlamentaria confirmó a Takaichi como próxima primera ministra del país.

LOS INVERSORES COMPRAN LA CAÍDA

La confianza de los inversores también se vio afectada la semana pasada por la acumulación de préstamos dudosos en los bancos regionales estadounidenses, que aumentó la preocupación por los riesgos crediticios y amenazó con extenderse a los mercados en general.

El prolongado cierre de la Administración estadounidense también pesó sobre los activos de riesgo.

Sin embargo, en lo que va de semana, los inversores se han desentendido de esas preocupaciones y han comprado las caídas, centrándose en los próximos resultados de varias grandes empresas y apostando por que las tensiones comerciales se relajen.

"El mercado ha superado el muro de la preocupación con facilidad, con nuevos capitales inyectados en el riesgo y oxígeno fresco en los pulmones del mercado", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

Las expectativas del mercado de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en las dos próximas reuniones y los comentarios del asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, de que es probable que el cierre de la Administración federal termine esta semana, también el ánimo.

Un amplio repunte llevó a los tres principales índices bursátiles estadounidenses a un cierre al alza el día anterior, con los valores de las empresas de chips

alcanzando un máximo histórico.

Los analistas prevén un crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el tercer trimestre del 9,3% interanual, lo que supone una mejora con respecto al 8,8% estimado el 1 de octubre.

"Somos bastante optimistas con respecto a la renta variable como clase de activos a escala mundial", dijo Mixo Das, estratega de renta variable y cuantitativa para Asia de JP Morgan.

"Creo que el principal motor de esta tendencia es simplemente la relajación de las políticas que estamos viendo. (...) La economía no está ni cerca de entrar en recesión y las políticas siguen relajándose de forma muy agresiva", añadió. (Información de Ankur Banerjee; edición de Sam Holmes y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)