Asia se muestra indecisa ante las tensiones comerciales entre EE.UU. y China

Las bolsas asiáticas caían el martes, que los indicios de que Estados Unidos y China se estaban preparando para mantener conversaciones comerciales a finales de este mes se vieron cuestionados por la incertidumbre sobre si ambos países podrían llegar a un acuerdo duradero.

Las ganancias iniciales del índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

y los futuros del S&P 500 se desvanecían y cotizaban sin variaciones. Los mercados se habían sumado antes al rebote de la sesión del lunes después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue dispuesto a reunirse con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a finales de octubre.

Los principales índices de Wall Street terminaron subiendo hasta un 2,2%, liderados por los fabricantes de chips, después de que Trump adoptara un tono más conciliador sobre las tensiones comerciales con China.

La renta variable mundial se había teñido bruscamente de rojo el viernes después de que Trump anunciara aranceles del 100% a China, lo que recordó a la volatilidad del mercado desatada tras el anuncio del "Día de la Liberación" de abril. La venta solo se detuvo después de que el presidente estadounidense enfriara su retórica en su red social Truth Social.

Los analistas de Citi escribieron en un artículo de análisis que no esperan una escalada de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

"La razón no es tanto el tuit tranquilizador del presidente Trump durante el fin de semana, sino el hecho de que China puede ser el único país con poder de negociación, donde Estados Unidos pueda tener que ser más flexible en su postura de negociación".

No obstante, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo el martes que Estados Unidos no puede buscar conversaciones mientras también hace amenazas, afirmación que mantiene a los mercados en vilo sobre las posibilidades de un acuerdo comercial más amplio.

Estados Unidos y China a cobrar tasas portuarias a las empresas de transporte marítimo que transportan desde juguetes navideños hasta crudo, lo que convierte al alta mar en un frente clave en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Tras las ganancias iniciales en Hong Kong, el índice Hang Seng

caía un 0,4%, mientras que en China continental, el indicador CSI 300 de valores chinos de primer orden

retrocedía un 0,1%.

Los valores asiáticos estaban liderados por una subida del 0,8% en el mercado de Taiwán, ya que TSMC alcanzó un récord después de que OpenAI dijera que se había asociado con Broadcom para producir sus primeros procesadores propios de inteligencia artificial. El índice Kospi de Corea del Sur subió un 0,6% después de que Samsung Electronics anunciara un aumento del 32% en los resultados de explotación del tercer trimestre con respecto al año anterior, por encima de las estimaciones de los analistas, ya que la demanda de chips de memoria convencionales ayudó a compensar las ventas más débiles de chips de memoria de alto ancho de banda de la empresa. El índice bursátil japonés Nikkei descendía un 1,2% en la reapertura de los mercados tras el festivo. Frente al yen, el dólar estadounidense apenas variaba a 152,31 yenes. El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba un 0,1% por debajo, a 99,246.

