Asia se repliega tras récords ante inquietud tecnológica y repunte de bonos

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 13 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas bajaban desde máximos históricos el viernes, ya que las preocupaciones sobre la reducción de los márgenes en el sector tecnológico afectaron a empresas como Apple, lo que llevó a los inversores a refugiarse en bonos refugio antes de la publicación de datos clave sobre la inflación en Estados Unidos. En Wall Street, el índice Nasdaq Composite, con gran peso tecnológico, perdía un 2% después de que Cisco Systems publicara un margen bruto ajustado trimestral inferior a las estimaciones, debido al aumento de los costes de los chips de memoria. Esto provocó una caída del 12% en sus acciones y una pérdida de unos US$ 40.000 millones de su capitalización bursátil. La venta masiva se extendió a gigantes tecnológicos como Apple, que perdía un 5%, la mayor caída diaria desde abril del año pasado, cuando los aranceles radicales del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense Donald Trump asustaron a los mercados. Las empresas de transporte también se vieron arrastradas por las preocupaciones sobre la disrupción de la inteligencia artificial.

"El tono predominante en los mercados es una rotación hacia áreas más defensivas del mercado de valores y empresas con ganancias estables, menos cíclicas y más predecibles", afirmó Chris Weston, director de investigación de Pepperstone.

"Está claro que los inversores están viendo los avances en IA e IAG (desde una nueva perspectiva, intentando pronosticar un futuro que parece más incierto y estructuralmente disruptivo que antes".

El viernes, el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

caía un 1,1%, recortando las ganancias de esta semana al 3,7%. El Nikkei de Japón

perdía un 1,3%, pero aun así subió casi un 5% en la semana. Las blue chips chinas retrocedían un 0,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong bajaba un 2,1%. Tanto los futuros del Nasdaq como los del S&P 500 bajaban un 0,2%, mientras que los futuros del EURO STOXX 50 subían un 0,1%.

El Financial Times informó el viernes que Trump tiene previsto sobre los productos de acero y aluminio, basándose en fuentes cercanas al asunto.

OPERADORES ESPERAN LA PRUEBA DE INFLACIÓN DE EEUU

Las ventas de acciones empujaron a los operadores hacia los bonos del Tesoro de EEUU, y el rendimiento del bono de referencia a 10 años

cayó 7 puntos básicos durante la noche, su mayor caída desde el 10 de octubre. Seguía estable en las primeras operaciones del viernes, en el 4,1134%. Una subasta muy fuerte de bonos a 30 años contribuyó a reducir los rendimientos a largo plazo. Los rendimientos a 30 años cayeron 8,5 puntos básicos durante la noche hasta el 4,728%, su nivel más bajo desde el 3 de diciembre.

Los futuros de los tipos de la Fed también repuntaron para revertir la mayor parte de las pérdidas tras los datos de empleo, que llevaron a los mercados a reducir las posibilidades de una bajada de tipos en junio. Ahora vuelve a estar sobre la mesa una bajada en junio, con una probabilidad del 70%, y se espera una relajación total de 60 puntos básicos este año.

Gran parte de la atención se centrará en los datos de inflación de EEUU que se publicarán más tarde hoy. Las previsiones apuntan a un aumento mensual del 0,3% en la medida subyacente, lo que sería suficiente para que la tasa anual se ralentizara hasta el 2,5% desde el 2,7% anterior.

"Incluso un resultado en consonancia con las previsiones reflejaría una desaceleración significativa con respecto a diciembre, lo que podría reforzar el optimismo y reactivar el comercio cíclico", afirmó José Torres, economista de Interactive Brokers. En los mercados de divisas, los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, daban un paso atrás. El dólar australiano caía un 0,2% hasta US$ 0,7071, tras perder un 0,5% durante la noche, mientras que el dólar neozelandés bajaba un 0,1% hasta US$ 0,6029, tras caer un 0,3% durante la noche. Los metales preciosos intentaban recuperarse de las fuertes pérdidas. El oro subía un 1,3% hasta los US$ 4.984 la onza, tras perder más del 3% el jueves, mientras que la plata se revalorizaba un 2,5% hasta los US$ 77,0 la onza, tras caer un 10% durante la noche.

Los precios del petróleo prolongaban sus caídas tras un fuerte descenso del 3% durante la noche. La AP informó de que se está enviando un portaaviones estadounidense desde el Caribe a Oriente Medio a medida que se intensifican las tensiones con Irán.

El crudo West Texas Intermediate de EEUU

caía un 0,3% hasta los US$ 62,66 por barril, mientras que los futuros del crudo Brent

bajaban un 0,2% hasta los US$ 67,37.

