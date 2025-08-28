Asia se tambalea con la caída de Nvidia y el impulso de los fabricantes de chips chinos

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 28 ago (Reuters) -

Las bolsas asiáticas vivían una sesión volátil el jueves. La preocupación por las perspectivas del negocio en China de Nvidia, referente en inteligencia artificial, afectó a sus proveedores regionales, al tiempo que provocó grandes ganancias en sus competidores chinos.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

oscilaba entre ganancias y pérdidas, y bajaba en el momento de elaboración de este artículo un 0,4%, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses se veían arrastrados a la baja por un descenso tras el cierre del mercado del 3,1% en las acciones del diseñador de chips, que se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo.

"Después de una racha tan fuerte, la exposición de los inversores se estiró, dejando poco margen para la decepción", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo en Singapur. "Deberíamos esperar cierto contagio", añadió, aunque es poco probable que afecte a la confianza de los inversores en general.

"Los fabricantes de chips asiáticos —especialmente en Corea y Taiwán— son la beta más limpia de Nvidia y es probable que sientan el lastre", añadió. En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales se mantenían planos, los futuros del DAX alemán ganaban un 0,1% y los futuros del FTSE subían un 0,1%. La moneda única europea se mantenía sin cambios, en US$1,1642, manteniendo una racha alcista de tres semanas que le ha permitido subir un 2% este mes, al tiempo que los operadores redujeron las expectativas sobre la repercusión en los costes de endeudamiento del Gobierno francés derivados de la profundización de la crisis política del país. Tras dos días de subidas que han llevado a los mercados estadounidenses a máximos históricos, los futuros del S&P 500 e-mini caían un 0,1% y los futuros del Nasdaq se desplomaban un 0,3% tras los resultados de Nvidia.

La preocupación de los inversores por Nvidia se centraba en su negocio en China, que pende de un hilo, en un contexto de guerra comercial entre Washington y Pekín.

"Esperamos que las acciones coticen modestamente a la baja tras un trimestre en línea y una orientación que se da en un contexto de expectativas elevadas de cara a la convocatoria", escribieron los analistas de Goldman Sachs en un informe de investigación. "La dirección señaló que no envió ningún producto H20 a China en el trimestre".

Lo que también causaba preocupación fue que los ingresos por centros de datos, de US$41.100 millones, quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, que eran de US$41.300 millones, dijo Mark Matthews, jefe de investigación para Asia del Bank Julius Baer en Singapur.

“Es cierto que fue una cifra menor, pero no alcanzar las expectativas es inusual para esta empresa”, afirmó. El enfriamiento se dejó sentir en todo el sector tecnológico asiático: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se desplomaba un 2,5%, mientras que Samsung Electronics caía un 1%. Los competidores chinos de Nvidia subían, SMIC ganaba hasta un 9,3%, y las acciones de Cambricon Technologies, que casi se han triplicado desde mediados de julio, sumaban hasta un 8,2%. Los dos fabricantes de chips impulsaban el índice STAR 50 de valores chinos de crecimiento hasta una subida del 5%.

Las bolsas japonesas fluctuaban entre las ganancias y las pérdidas, después de que la agencia de noticias Kyodo informara el jueves de que el principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, canceló una visita prevista a Estados Unidos, donde se esperaba que concretara los detalles del acuerdo comercial acordado el mes pasado. El Nikkei 225

subía en el momento de elaboración de este artículo un 0,7%.

Las acciones de Mitsubishi Corp

subían hasta un 3,2%, después de que una unidad de Berkshire Hathaway

de Warren Buffett dijera que había aumentado su participación en la empresa.

Las bolsas coreanas avanzaban un 0,4%, después de que el Banco de Corea mantuviera los tipos en el 2,5%, como esperaban los economistas.

Las bolsas de Hong Kong se desplomaban, con el índice Hang Seng

cayendo un 0,9%, liderado por un descenso de hasta el 11,4% en las acciones de Meituan

, después de que el gigante chino de reparto de comida informara el miércoles de una caída en los beneficios del segundo trimestre.

En los mercados de divisas, el dólar estaba a la defensiva mientras los operadores aumentan las apuestas de un recorte de los tipos de interés el próximo mes, tras el reciente giro de sesgo expansionista del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y mientras el presidente Donald Trump actúa para ejercer control sobre el banco central más grande del mundo. Esta semana, Trump dijo que iba a despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, lo que dejó a algunos inversores preocupados por la independencia de la Fed. El abogado de Cook dijo que presentará una demanda contra la Casa Blanca.

Trump presionó a la Fed para que bajara los tipos de interés durante su primer mandato en la Casa Blanca y ha intensificado esa campaña en los últimos meses, mientras busca hacer nombramientos para puestos clave en el banco central estadounidense.

El presidente ha exigido que los tipos se reduzcan en varios puntos porcentuales y ha amenazado con despedir a Powell, aunque recientemente dio marcha atrás.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia descendía al 4,2227%, frente al 4,238% del cierre del miércoles en Estados Unidos.

El mercado valora actualmente en un 88,7% la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Fed del 17 de septiembre, frente al 61,9% de hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group. El dólar retrocedía un 0,2% frente al yen, hasta 147,135. En los mercados de materias primas, el crudo Brent caía un 0,8%, hasta US$67,49 por barril. El oro bajaba ligeramente. El oro al contado se negociaba con una caída del 0,2%, a US$3391,60 la onza troy.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)