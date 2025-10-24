Asia sube ante las esperanzas de una tregua comercial entre EEUU y China

Por Rocky Swift

TOKIO, 24 oct (Reuters) - Las bolsas asiáticas avanzaban el viernes, en un momento en que los resultados de Wall Street y las señales de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China impulsaban el ánimo de los inversores, mientras que los precios del petróleo retrocedían tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a los proveedores rusos. Los resultados de Intel superaron las expectativas tras el cierre en Nueva York, sumándose a una serie de informes de resultados positivos en Estados Unidos. El yen se debilitaba y el índice Nikkei de Japón subía, después de que la nueva primera ministra del país prometiera nuevos estímulos económicos. Los futuros del crudo recortaban su avance semanal y el oro estaba cerca de cortar una racha de nueve semanas de ganancias.

Mientras el cierre de la Administración en EEUU empaña la mayoría de los datos económicos, la atención se centra en las cifras de precios al consumo del viernes para obtener señales sobre la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.

La confianza se veía alentada después de que la Casa Blanca confirmara que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, la próxima semana durante una gira por Asia, mientras se acerca la fecha límite para la imposición de aranceles.

"El anuncio indica confianza en que las conversaciones comerciales que se celebrarán en Malasia entre delegados de alto nivel en los próximos días probablemente arrojen resultados positivos", escribió Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com, sobre la declaración de la Casa Blanca.

"Es poco probable que ninguna de las partes prepare a su líder para un incómodo fracaso".

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

sumaba

un 0,4%. El índice japonés Nikkei

ganaba

un 1,4%. En las primeras operaciones europeas, los futuros del Euro Stoxx 50 crecían un 0,21%, a 5692 puntos, los del DAX alemán avanzaban un 0,21%, a 24.362 puntos, y los del FTSE subían un 0,05%, a 9624 puntos. Los futuros bursátiles estadounidenses, el S&P 500 e-minis , aumentaban un 0,22%, a 6790. El índice compuesto de Shanghái sumaba un 0,4%, tras alcanzar su máximo desde agosto de 2015. El índice chino CSI300 agregaba un 0,7%, camino de su mejor semana en dos meses. El índice bursátil de referencia de Indonesia escalaba un 0,5% y tocó un máximo histórico.

El índice del dólar estadounidense, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, adicionaba un 0,1%, a 99,06 puntos.

El euro descendía un 0,1%, a US$1,1603, y el yen bajaba un 0,2%, a 152,91 por dólar, tras tocar un mínimo de dos semanas de 153,05.

EEUU PUBLICARÁ DATOS DEL IPC EN MEDIO DEL CIERRE

Trump partirá hacia Malasia el viernes y también visitará Japón y Corea del Sur, donde se reunirá con Xi el próximo jueves.

La tensión comercial entre Washington y Pekín ha ido en aumento y una reunión entre los dos líderes se produciría justo antes de la fecha límite del 1 de noviembre para imponer un arancel estadounidense adicional del 100% a las importaciones chinas. Trump acudió a las redes sociales para decir que todas las conversaciones comerciales con Canadá habían terminado tras lo que calificó de anuncio fraudulento en el que aparecía el expresidente Ronald Reagan. El dólar canadiense se debilitaba un 0,12% frente al billete verde, a 1,4 dólares canadienses por dólar.

En Estados Unidos, se espera que el índice de precios al consumo subyacente, un insumo clave para la política monetaria de la Fed, se mantenga en el 3,1%. La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU dijo la semana pasada que publicaría el informe a pesar del cierre de la Administración —ahora en su 23º día— para ayudar a la Administración del Seguro Social con su ajuste anual del coste de la vida.

Según Skye Masters, jefe de análisis de mercados de National Australia Bank, un dato subyacente superior al esperado podría hacer que los inversores deshicieran sus apuestas sobre futuros recortes de la Reserva Federal.

“Existe una expectativa real de que la Reserva Federal recorte la próxima semana, dada su incertidumbre en torno a lo que está sucediendo en el mercado laboral”, dijo Masters en un pódcast de NAB. “La pregunta más importante es qué harán en diciembre”.

(Información de Rocky Swift; edición de Christopher Cushing y Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)