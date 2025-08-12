Asia sube tras la extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China

Por Jaspreet Kalra

SINGAPUR, 12 ago (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el martes y las acciones japonesas alcanzaban un máximo histórico, en un momento en que la prórroga de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y

China impulsaba el sentimiento y la atención se centraba en los datos clave de inflación de EEUU para medir la futura trayectoria de los tipos de interés.

Las acciones australianas

ampliaban ligeramente sus subidas, mientras que la divisa se mostraba inestable, después de que el Banco de la Reserva de Australia recortara previsiblemente su principal tipo de interés en un cuarto de punto, hasta situarlo en el mínimo de dos años del 3,60%. La prórroga por otros 90 días de la tregua arancelaria entre las dos mayores economías del mundo también impulsaba el sentimiento en la región y evitó la imposición de aranceles de tres dígitos a las exportaciones chinas a Estados Unidos. Los futuros europeos apuntaban a una apertura al alza, mientras que los futuros del Nasdaq subían un 0,15%. En Asia, el Nikkei japonés alcanzaba un máximo histórico impulsado por los fuertes avances de las acciones de las empresas tecnológicas y el renovado optimismo sobre el comercio con Estados Unidos. Los principales valores chinos subían un 0,5%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se mantenía prácticamente plano.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía ligeramente.

Estados Unidos y China se han enzarzado en un duelo arancelario que ha culminado en conversaciones comerciales en Ginebra, Londres y Estocolmo en mayo, centradas en reducir los aranceles de represalia desde niveles de tres dígitos.

"La prórroga de la tregua arancelaria estaba en gran medida descontada, lo que explica la débil reacción", afirmó Marc Velan, responsable de inversiones de Lucerne Asset Management.

La última extensión de la tregua despeja el camino para que los inversores se centren en una semana llena de acción dominada por los datos de inflación de Estados Unidos y la primera cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021.

Los datos de inflación de precios al consumidor de Estados Unidos se publicarán más tarde el martes y los economistas encuestados por Reuters prevén que el IPC subyacente intermensual sea un 0,3% en julio, más rápido que el 0,2% del mes anterior.

"Creo que la Reserva Federal seguirá adelante y recortará en septiembre, en parte por la presión política y en parte por la suavización de los datos laborales", dijo Mike Houlahan, director de Electus Financial en Auckland.

"Pero será un enigma para ellos (la Fed) si la inflación comienza a subir", dijo Houlahan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado repetidamente este año al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no recortar los tipos de interés y, a pesar de las especulaciones de que podría destituirlo, Trump dijo que lo más probable es que permanezca como presidente de la Fed.

Una sorpresa al alza en la inflación podría añadir cautela a las expectativas del mercado de recortes de tipos por parte de la Fed este año. Actualmente, los inversores están valorando al menos dos recortes de tipos en 2025, mientras que JPMorgan espera cuatro recortes de tipos sucesivos a partir de septiembre.

(Información de Jaspreet Kalra y Ankur Banerjee; edición de Sam Holmes y Rachna Uppal; edición en español de Paula Villalba)