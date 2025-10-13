Asia sufre el latigazo comercial, pero los futuros de Wall Street suben

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 13 oct (Reuters) -

Las bolsas asiáticas se hundían en busca de cobertura el lunes, después de que nuevos embates de la guerra comercial entre Estados Unidos y China asustaran a unos mercados con unas valoraciones ya de por sí elevadas, aunque había indicios de que la aversión al riesgo se había estabilizado con el rebote de los futuros de Wall Street.

El festivo en Japón y Estados Unidos provocó un inicio de sesión agitado y la incertidumbre política aún rodeaba a los activos japoneses y europeos.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con imponer aranceles del 100% a China a partir del 1 de noviembre, durante el fin de semana se mostró más conciliador y publicó que todo iría bien y que Estados Unidos no quería "hacer daño" a China.

Pekín defendió el domingo sus frenos a las exportaciones de elementos y equipos de tierras raras como respuesta a la agresión estadounidense, pero se quedó corto a la hora de imponer nuevos gravámenes a los productos estadounidenses.

"Esperamos que la resolución final sea una extensión de la actual pausa arancelaria más allá del 10 de noviembre, junto con algunas concesiones nuevas pero limitadas por ambas partes", escribió Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, en una nota.

"Sin embargo, los recientes movimientos políticos sugieren una gama más amplia de resultados de lo que fue el caso antes de las conversaciones anteriores entre Estados Unidos y China, con la posibilidad de mayores concesiones, pero también el riesgo de nuevas restricciones sustanciales a las exportaciones y aranceles más altos, al menos temporalmente", añadió.

Muchos líderes mundiales, incluido Trump, tienen previsto reunirse el lunes en Egipto para debatir planes de alto el fuego para Gaza.

Los mercados japoneses tuvieron sus propios problemas, con la ascensión a primera ministra de la nueva líder del PLD, Sanae Takaichi, ahora en duda, lo que contribuyó a un fuerte repunte del yen y a una caída del 5% en los futuros del Nikkei el viernes. El Nikkei permaneció cerrado el lunes. Los futuros subían un 1,5% a 46.770, pero muy por debajo de los 48.088 del cierre en efectivo.

Las acciones de Corea del Sur

descendían un 1,3%, mientras que Australia

perdía un 0,6%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

caía un 1,6%.

Las acciones chinas

descendían un 1,3%, aunque los sectores de tierras raras y semiconductores se recuperaban.

Los datos apuntaron a una cierta resistencia del comercio, con un aumento de las exportaciones del 8,3%, casi el doble de lo previsto, y un fuerte incremento de las importaciones.

Wall Street se recuperaba, con los futuros del S&P 500 subiendo un 1,3%, mientras que los futuros del Nasdaq aumentaban un 1,8%. La temporada de resultados comienza esta semana, con la publicación de los resultados de los principales bancos, como JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup.

Según LSEG IBES, se espera que el conjunto de las empresas del S&P 500 hayan aumentado sus beneficios un 8,8% en el tercer trimestre con respecto al año anterior, y serán necesarios unos resultados sólidos para justificar las elevadas valoraciones del mercado.

La política también arrojó una nube sobre Europa, ya que la presidencia francesa anunció el domingo la nueva alineación del gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu, volviendo a nombrar a Roland Lescure, un estrecho aliado de Emmanuel Macron, como ministro de Finanzas.

El último gabinete de Lecornu duró solo 14 horas, y todavía se enfrenta a la dura tarea de dirigir un presupuesto para 2026 a través de un parlamento profundamente dividido. Los futuros del EUROSTOXX 50 subían un 0,4%, mientras que los futuros del DAX avanzaban un 0,5% y los futuros del FTSE un 0,1%.

Los mercados de divisas experimentaban cierta estabilización, tras la huida del viernes hacia los tradicionales valores refugio del yen japonés y el franco suizo. El dólar ganaba un 0,5%, hasta 151,98 yenes , tras caer un 1,2% el viernes desde un máximo de 153,29.

El euro se mantenía estable, en 1,1617 dólares

mientras que el dólar subía un 0,2%, frente al franco suizo, situándose en 0,8010. El índice dólar caía un 0,1%, hasta 98,921, tras perder un 0,6% el viernes. En los mercados de renta fija, los bonos del Tesoro al contado permanecieron cerrados por festivo, pero los futuros cedían 5 tics al estabilizarse la confianza.

Los rendimientos habían tocado mínimos de varias semanas a raíz de la amenaza de aranceles de Trump, mientras que los inversores habían aumentado las apuestas a más recortes de tipos de la Reserva Federal.

Los futuros implicaban alrededor de un 98% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto de la Fed este mes, y una probabilidad similar de otro movimiento en diciembre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene la oportunidad de ofrecer su orientación cuando hable sobre las perspectivas económicas en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE) el martes.

Otros miembros de la Fed comparecerán esta semana, junto con un grupo de banqueros centrales que asistirán a la reunión del FMI y el Banco Mundial en Washington.

En los mercados de materias primas, el oro seguía siendo muy demandado como cobertura frente a la incertidumbre fiscal y política, subiendo un 0,8% hasta los 4049 dólares la onza

y superando el récord de la semana pasada al tocar los 4059 dólares.

Los precios del petróleo también recuperaban terreno ante la esperanza de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo comercial para evitar nuevos aranceles. El Brent repuntaba un 1,6%, hasta los US$63,74 por barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 1,6%, hasta los US$59,88 por barril.

(información de Wayne Cole; edición de Sam Holmes y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)