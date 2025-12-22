Asia: Tailandia planea reunirse con funcionarios camboyanos para discutir una tregua

El ministro Sihasak Phuangketkeow indicó que el 24 de diciembre se celebrará una reunión entre oficiales militares tailandeses y camboyanos para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Camboya aún no ha emitido un comunicado.

Al menos 41 personas han muerto y casi un millón han sido desplazadas desde la reanudación de los combates este mes, y ambos países, que comparten una frontera de 800 kilómetros, se han culpado mutuamente de la reanudación de las hostilidades.

En los enfrentamientos más recientes se ha producido un intercambio de fuego de artillería a lo largo de la frontera de 800 kilómetros. Tailandia también ha lanzado ataques aéreos contra posiciones camboyanas.

El propio ministro tailandés afirmó que el alto el fuego de octubre fue "apresurado", explicando que esto se debía a que Estados Unidos "quería que la declaración se firmara a tiempo para la visita de Trump".

El último acuerdo de alto el fuego firmado en octubre entre Tailandia y Camboya a instancias de Donald Trump, ahora suspendido debido a la reanudación de los combates, fue "apresurado" y el presidente estadounidense lo necesitaba antes de su visita a Asia Oriental a finales de octubre, declaró Phuangketkeow. (ANSA).